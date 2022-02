Jordi Évole habla con el periodista Nando Cruz mientras se dirige a La Florida, el barrio más humilde de L'Hospitalet de Llobregat. Cruz habla de Morad como "el rey del barrio": "Hay dos mundos, uno es el de los medios de comunicación y otro es el real. La música que suena en la calle es otra... los chavales llegan a ella por otros canales como YouTube, las redes y el boca a oreja".

Así, Évole se sienta en un banco del barrio con Morad, el artista del momento. Allí, el periodista confiesa que a pesar de que el artista comparta los primeros números de las listas musicales con cantantes como Aitana, él no le conocía, no le había visto en la televisión antes. "Jordi, la televisión no lo es todo", comenta C. Tangana desde el sofá, dirigiéndose a la pantalla.

Mientras Morad le menciona y comenta que en ocasiones se posiciona por encima de C. Tangana, el artista también lo comenta desde el sofá: "¡Anda! Mira este...".

Este es el primer cameo que vemos en la nueva temporada de Lo de Évole, y como ya adelantó el periodista, no será el único que veamos.

El apoyo de Morad a Rosalía

¿Qué piensa Morad de Estopa? ¿y de Rosalía o C. Tangana? El rapero de origen marroquí confiesa en este vídeo a Jordi Évole su opinión sobre diferentes artistas españoles, no será el único que veamos.