Así cambió la vida profesional de Lolita tras la muerte de su madre: "Empezaron a mirarme de otra manera"

Lolita es la segunda invitada a Lo de Évole y ha conversado con el periodista sobre varios asuntos de su vida, entre los que ha tratado cómo cambió la percepción de la gente sobre ella como artista tras la muerte de su madre, Lola Flores.

Mientras cenaban, la artista reconoce que el principio de su carrera fue difícil: "No soy una actriz de método, soy una actriz de corazón. Cuando he hecho algo de teatro que no me ha gustado, se me nota mucho porque necesito sentir. Todos en la vida hemos tenido que hacer cosas que no nos han gustado para sobrevivir. Para comer. Al principio de mi carrera, cuando vivía mi madre, yo triunfaba en América. Llenaba sitios, cantaba... pero aquí en España no".

"Cuando se murió mi madre, se volvieron los ojos hacia mí y vieron que tenía intelecto, que podía hablar y que tenía un poco de talento. Pero estuve tiempo en la sombra. Desgraciadamente, la muerte de mi madre me libera. A mí no, a la gente. Yo hubiera dado cualquier cosa porque mi madre siguiera viva. Mi madre, mi padre y mi hermano. La gente empezó a mirarme de otra manera", señala.

Además, reconoce que la entrevista en 'Informe Semanal', diez días después de la muerte de su padre, supuso un punto de inflexión en su carrera donde los espectadores comenzaron a verla de otra manera.