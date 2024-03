Albert Pla aprovecha las últimas llamas del fuego que comparte con Jordi Évole para recordar a otro de sus grandes amigos, el cantautor Javier Krahe, fallecido en 2015. Esa muerte le afectó "mucho", como él mismo cuenta en 'Lo de Évole': "Ahora es otro Madrid desde que él no está".

Pla comparte la sensación que ha tenido en su vida de pensar que va a morir "mañana". "De joven pensaba que no llegaría a los 30 y ahora pienso que no voy a llegar a los 60", admite. Su peor momento llegó con un infarto, un episodio en el que vio el famoso túnel, una luz y una voz que le decía "ven".

"Me pareció que no se refería a mí porque me hablaba en castellano. No tiene lógica que me hable en castellano que me diga que vaya hacia la muerte, no me sentí aludido", bromea. Ese momento duró "el rato que dura el efecto de la morfina".