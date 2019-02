"No creo en dios, ¿cómo voy a creer en Pedro Sánchez?": esto es lo que piensan los históricos de PSOE y PP del relator y del presidente del Gobierno

Luis Troya se ha estrenado en el Congreso de los Diputados con la presentación del libro de Alfonso Guerra, 'La España en la que creo'. Ocasión que ha aprovechado para conocer la opinión de Ana Pastor, Dolors Montserrat o José Luis Corcuera, entre otros políticos, sobre la figura del relator y del presidente del Gobierno.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, ha asegurado que si a él le dicen, "cuando era presidente, que tiene que haber un relator para que negocien los partidos", les mando "al carajo porque el único que puede ser testigo es el presidente". Además, cuando Troya le ha preguntado por Sánchez, él ha contestado contundente: "No creo en dios, ¿cómo voy a creer en él?"

"Yo he dimitido de casi todos los puestos en los que he estado y no ha hecho falta ningún relator para presentar la dimisión. Lo que se echa en falta es que alguno o alguna presente la dimisión por incompetente, como la que presentó al relator", señala José Luis Corcuera, exministro de Interior, haciendo referencia a Carmen Calvo, la vicepresidenta.

Por su parte, el diputado socialista José Enrique Serrano asegura que no entiende "la figura del relator y no está siendo muy entendida porque hay debate".