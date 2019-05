'Liarla Pardito', el vídeo homenaje de Liarla Pardo a todas las madres protagonizado por los más pequeños

Liarla Pardo ha querido celebrar el Día de la Madre por todo lo alto, y cómo no podía ser de otra manera les ha hecho un emotivo vídeo homenaje. Está protagonizado por los más pequeños, aquellos que día tras día ven cómo su madre da todo por ellos y muchas veces se convierten en superheroínas.

Quique Morales le pone la voz en off al vídeo, para recordar aquellos momentos que no valoramos de nuestras madres cuando éramos más pequeños. Con la frescura y naturalidad de los niños, muestran el duro trabajo que hacen las madres, pero también esas pequeñas cosas que no gustan tanto, como los dichosos castigos.

Un vídeo muy emotivo para recordarnos lo mucho que trabajan día a día todas las madres y el reconocimiento que se merecen que no cabe sólo en un día al año.