El Policía infiltrado se convierte en objetivo de la misma red de extorsionadores que persiguió al extrenador del Málaga C.F., Víctor Sánchez del Amo. Así es la conversación que mantiene el agente con uno de los estafadores:

- Extorsionador: "¡Escúchame con atención! (...) Soy más que capaz de transformar tu vida y hacerte el hombre más miserable del mundo, porque soy miembro de la más poderosa red de la mafia que ejerce en este ámbito en Europa, por lo que serías una de mis vítimas".

- Policía infiltrado: "No, por favor. ¿Qué quieres? No publiques eso".

- Extorsionador: "Si usted tiene la idea de hacer que un policía venga rápido (...) sólo empeorará la situación (...). ¿Quieres que este vídeo se deje llevar, publicar, compartir, distribuir? ¿O eliminar?".

- Policía infiltrado: "Sí, ¿qué quieres que haga?".

- Extorsionador: "Yo quiero que me pague una suma desde 750 euros (...). Paga para que detenga la distribución del vídeo".

- Policía infiltrado: "¿750 euros? No tengo dinero".

- Extorsionador: "Usted decide cuánto me paga".

- Policía infiltrado: "Tengo poco dinero, sólo tengo 100 euros como máximo. ¿Por qué me haces esto?".

- Extorsionador: "Escúchame muy bien, que hago todo esto por mi hermana enferma".

La Policía necesita ganar tiempo para poder localizar la ubicación de los ciberestafadores.

- Policía infiltrado: "Por favor, borra el vídeo. Te pago 150 euros, pero borra el vídeo. Por favor...".

- Extorsionador: "Y me comprometo a eliminar el vídeo. Entiéndeme, que no quiero hacerte daño, pero si usted se niega a pagar esta cantidad (...) juro empiezo a publicar. Así que piensa antes de escribirme".

- Policía infiltrado: "Intentaré reunir el dinero, pero borra el vídeo. Si reúno el dinero, ¿cómo te lo doy?".

De esta forma, el agente infiltrado consigue a través de esa conversación un nombre y una dirección, la de la persona que recibiría el dinero de la extorsión. Pero aún falta un dato clave:

- Policía infiltrado: "Me faltan datos para la transferencia. No me dejan hacerla, no publiques el vídeo. Sólo necesito día, mes y año de nacimiento, me lo exige el banco para transferencia. Borra el vídeo, por favor. Dame los datos".

- Extorsionador: "Escúchame muy bien, que soy una mujer de palabra y si haces lo que te pido el vídeo será eliminado de una vez (...) No voy a a hacer nada si usted hace esta transferencia (...) Lo juro por la cabeza de mi hermana, pero si tratas de jugar conmigo te juro que voy a tirar el vídeo".

- Policía infiltrado: "Quiero hacer la transferencia, pero necesito la fecha de nacimiento, por favor".

- Extorsionador: "05/08/1990".

- Policía infiltrado: "Hago la transferencia".

La investigación llevó a la Policía hasta a una ciudad de Costa de Marfil.