¿Son los insectos el alimento del futuro? Aunque en España no estemos acostumbrados a incluir insectos en nuestros platos, pese a que algunos como los gusanos de la harina ya se hayan aprobado como alimento en la Unión Europea, en otros países si es más común. Es el caso de los chapulines, una especie de saltamontes procedentes de México que se comen ahumados.

En Liarla Pardo, el cómico Manu Sánchez se ha atrevido a probarlos en directo. Aunque aquí su producción no está permitida, sí lo está su consumo. De hecho, el Sánchez ha asegurado que están muy buenos, mientras hacía crujir a los insectos mientras se los comía. A quien no le han gustado tanto ha sido a Cristina Pardo, que solo de tenerlos cercas se ha puesto nerviosa: "Me espeluzno solo de pensar que se te vuelca el tarro y me caen encima", ha explicado mientras se alejaba del Manu Sánchez y se iba acercando a otro de los colaboradores. "Me da mucho repelús", ha confesado.

Aunque Cristina Pardo no ha sido la única en afirmar que no le gusta la idea de comer insectos. El chef David de Jorge, conocido como 'Robinfood', ha criticado la aprobación de los gusanos de la harina como nuevo alimento en la Unión Europea: "Yo como de todo, pero esto me parece una mierdaca". Puedes ver su reflexión en este vídeo.