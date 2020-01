Pedro Sánchez prometió el cargo como presidente de Gobierno ante el rey Felipe VI. Lo hizo en la Zarzuela, 24 horas después de recibir los apoyos en la sesión de investidura. Una de las anécdotas del momento fue la conversación que mantuvieron ambos frente a los medios presentes.

"Ocho meses para diez segundos", le decía Sánchez a Felipe VI tras jurar el cargo, a lo que el rey respondía: "Sí, es rápido y sin dolor, que el dolor viene después".

Sobre esta conversación ha sido preguntado Pedro J. Ramírez, director de 'El Español', que no ha dudado en defender "el atisbo de ironía" empleado por el rey. "Creo que con la cantidad de putadas que le ha hecho Pero Sánchez, si el pobre no pudiera dar rienda suelta a un atisbo de ironía es que, a pesar de ser un hombre extraordinariamente sereno y frío, no sería un ser humano".

Además, el periodista señala que "hemos asistido al espectáculo de un rey arrinconado". "Primero le han mandado a Cuba, en un viaje con un sentido muy discutible y, aprovechado su ausencia, generan una situación de hechos consumados", indica Ramírez, y luego, dice, "Sánchez le ha comunidad hoy al rey la composición del Gobierno cuando ha ido dosificándolo en píldoras mediáticas, igual que hizo la otra vez, soslayando el papel institucional del jefe de Estado".

"Lo menos que podría decir (el rey a Sánchez) es que lo duro va a ser gobernar con el planteamiento que has elegido", apunta el periodista.