Rafael Amargo ha explicado en Liarla Pardo uno de los hechos que más polémica ha sembrado por su detención por presunto tráfico de drogas: por qué llevaba una balanza de precisión en la mochila el día que la Policía le detuvo.

Según ha confesado en su entrevista con Cristina Pardo, era para consumir droga, pero no para comprarla: "Iba a coger algo y como soy consumidor iba a pesar lo mío para que no me engañaran". Puedes escuchar su explicación al completo en el vídeo principal de esta noticia.

"Yo también si estuviera en el lado de la Justicia pensaría que puede ser para la otra cosa, pero eso es que hagan una investigación mas exhausta. Las personas que están haciendo un régimen tienen en su casa una balanza para pesar el jamón de york...", ha aseverado. Puedes escuchar su explicación al completo en el vídeo principal de esta noticia.

"En mi casa no hay mercadillo, quien llega se lo mete"

Amargo confirma que a su casa han ido traficantes, pero insiste en que "no se ha traficado" en su vivienda. "Tú puedes ser prostituta y no tienes por qué ejercer en mi casa, pero tú eres prostituta y si eres buena persona te tendré que querer igual", comenta. Puedes verlo en este vídeo: