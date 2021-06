Rafael Amargo habla sin ningún tipo de filtro en Liarla Pardo. Tras ser acusado de un presunto delito de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas, el artista se define como "muy anfitrión".

"En mi casa no se ha traficado, han venido traficantes. Pero lo que tú seas... Tú puedes ser una prostituta y no tienes que ejercer en mi casa, pero eres protituta. Si eres prostituta y eres buena persona, tendré que quererte igual, ¿no?", comenta a Cristina Pardo.

Reconoce que no le quedan "ningún tipo de ganas" de organizar fiestas en su casa. "En mi casa no han vendido, mercadillo no hay. El que viene y se va, sale con menos, por lo que el que viene se lo mete", afirma. Revive parte de esta entrevista en el vídeo que acompaña a estas líneas.

En Liarla Pardo, también ha desvelado el motivo por el que llevaba una balanza al ser detenido. "Iba a coger algo y como soy consumidor iba a pesar lo mío para que no me engañaran", asevera a Pardo, un momento que también puedes revivir a continuación.