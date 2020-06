Susana es la hija de una mujer que entró en una residencia de ancianos pocos días antes de iniciarse el estado de alarma en España. Ahora, el centro para mayores de edad le ha enviado una carta pidiéndole una aportación temporal y voluntaria de 85 euros para hacer frente al sobrecoste que ha supuesto la pandemia

"Entendemos que no ha debido de haber mucho sosbrecoste porque a los residentes los han tenido metidos durante estos meses en las habitaciones y no han tenido actividades", ha contado Susana en Liarla Pardo, y ha añadido: "Me parece abusivo que justo el día que se nos permitió por primera vez ir a ver a las personas nos entregan esta carta".

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ha entrado también a valorar esta cuestión asegurando que "lo de voluntario es un decir", y ha lanzado una pregunta a partir de esta afirmación: "Y si no pago eso que dicen que es voluntario, ¿Cómo van a tratar a mi padre o a mi padre?". Sánchez cree que "Consumo y las Comunidades deberían estar investigando estas prácticas porque merecen un expediente sancionador".

Por su parte, Susana ha asegurado que no sabe aún si va a pagar este recargo "voluntario" a la residencia: "¿Y si no lo pago el trato a mi madre va a ser peor? Si pagamos, entramos en el juego de la residencia por miedo a que el trato hacia mi madre sea diferente". La mujer ha concluido destacando que "si es una medida ilegal no habría que pagarla, pero que tanto ella como el resto de afectados están "un poco desprotegidos" porque no saben "a quién recurrir".