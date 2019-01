El impactante testimonio del maquinista del Alvia de Santiago: "Soy responsable, pero no culpable. Si tengo que pagar, pago, pero que paguen más"

Por primera vez, el maquinista del Alvia accidentado en Santiago, Francisco José Garzón, habla en un medio de comunicación sobre el accidente en el que murieron 80 personas y otras 148 resultaron heridas: "En el momento en el que yo voy en el tren esos pasajeros son míos, yo tengo que cuidarlos".

Preguntado sobre si se siente culpable de lo ocurrido, Francisco José Garzón contesta tajante: "El que mire el significado de la palabra culpable y responsable lo comprenderá bien. Con todos los respetos a las víctimas, me puedo sentir responsable, pero no culpable. Soy responsable porque soy el conductor del tren y el último eslabón, el que no puede fallar, pero soy humano".

"Fallaron más medidas de seguridad, falló la seguridad de ADIF y de RENFE puede que también", explica Garzón, quien afirma que no ha recibido presiones para hablar.

"La única presión para que diga la verdad son las víctimas, estoy con ellos, si tengo que pagar yo, pago, pero que paguen más y que cada uno aguante su vela. Hay de todo, pero yo no se quién para decir quién es, yo no veo claro lo que dice el juez, pero yo soy un imputado lo que diga yo no vale", concluye.