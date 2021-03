El alcalde de Granada Luis Salvador, ha negado rotundamente en Liarla Pardo que exista cualquier negociación con el PP para salir del Ayuntamiento: "Nada puede ser más falso que eso [... ] Estamos en una situación tan complicada y no pienso abandonar". "No he negociado mi salida del Ayuntamiento, hay mucho teléfono escacharrado", ha señalado. Así, desmiente las presuntas negociaciones que le achaca 'eldiario.es' al de Ciudadanos con Elías Bendodo, portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Salvador ha reafirmado insistentemente que no contempla "en absoluto" abandonar el proyecto municipal en mitad de una pandemia. "He visto al consejero de Presidencia, pero para trabajar y hablar sobre proyectos de la Junta de Andalucía con Granada y para sacar recursos para la ciudad", afirma. También ha remarcado en el Gobierno andaluz hay "estabilidad absoluta" entre PP y Ciudadanos, y asegura que no ha recibido ningún mensaje instándole a cambiar de partido.

"Tenemos que trabajar por recuperar empleos y recuperar la confianza, dándole lucha sin tregua a la pandemia para ir recuperando la normalidad. Cualquier cuestión que esté fuera de esto, que es la vida y la muerte del país, creo que está absolutamente fuera de lugar en este momento", ha sentenciado.