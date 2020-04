Dani Martín, cantante y compositor, ha contado en Liarla Pardo que está llevando el confinamiento "muy bien, desde una situación muy privilegiada, haciendo autocrítica, pensando mucho, haciendo música" y ayudando en lo que puede. Sin embargo, ha reconocido que, a nivel de composición, "no está siendo algo muy productivo".

"No me siento con las ganas de encontrar cosas interesantes. Lo que sí he hecho ha sido coger la guitarra y cantar canciones que me llevan a momentos bonitos con temas que pertenecen a mi juventud", ha expresado el cantante.

"Es una pu**** no poder disfrutar de las promociones porque es lo más bonito para un artista"

El artista también ha hablado sobre 'Huesos' la nueva canción que ha sacado junto a Janes. Debido al confinamiento, tuvieron que grabar el videoclip desde casa con un teléfono móvil. Y sobre la promoción, ha dicho:"Todo lo que sea no mirarte a los ojos y no tener un contacto cercano con la gente que se prepara una entrevista o se escucha el disco es una pu****, el no poder disfrutar de ese momento porque es de lo más bonito para un artista".

"Que la banda sonora siga llegando a los oídos de la gente es lo más bonito"

Sin embargo, Dani Martín ha destacado que, a pesar de estar viviendo momentos difíciles, cree que lo más importante es "no parar". "Que la banda sonora siga llegando a los oídos de la gente es lo más bonito", ha expresado.

A la pregunta de si cree que la sociedad aprenderá algo de esta situación, el artista ha afirmado que "el que se quiera dar el permiso de vivir y aprovechar esta situación para darse cuenta de cosas le servirá". "Quiero pensar que somos un pueblo de gente inteligente y que queremos aprender de las cosas que nos pasan", ha manifestado Dani Martín.

"Invito a toda la gente a hacer deporte"

Por último, el cantante ha puesto en valor la importancia de "llevar una rutina mental" durante el estado de alarma. "Invito a la gente a hacer deporte, es súper bueno para la cabeza", ha expresado, añadiendo que también es bueno "el ser positivos, a la vez que realistas". "Creo que la unidad nos vendría muy bien a todos y pensar en el que tenemos al lado, ayudarnos entre todos y queremos mucho", ha concluido.