Margarita Robles califica de "decepcionante" la reunión entre EEUU y Rusia: "Una vez más, Putin ha ganado"

"Ha ganado una batalla de propaganda que nos preocupa enormemente", ha confesado la ministra de Defensa en una entrevista en Al Rojo Vivo en la que ha dejado claro que ahora lo importante es que la Unión Europea se mantenga unida.

De esta forma, ha reiterado que tanto la UE como España están comprometidos con Ucrania, destacando que es quien debe decir en qué términos quiere la paz. "España es un aliado serio, responsable y comprometido con la paz", ha recalcado.

La ministra ha defendido que seguirán con su apoyo a los ucranianos para que sean ellos quienes tomen las decisiones. "Aquí hay un único responsable, un único señor de la guerra, que es Putin", ha destacado.

Un momento que ha aprovechado para recordar que, mientras estas reuniones se producen, la población ucraniana sigue sufriendo y siguen muriendo civiles.

"Sentimos una enorme frustración y decepción, pero lo importante es permanecer unidos en apoyo a Ucrania", ha zanjado.