Unos nuevos Pactos de la Moncloa son "imprescindibles", para Abel Caballero. El alcalde de Vigo defiende las medidas adoptadas por el Gobierno por la crisis del coronavirus, alegando que "a veces hay que tomar decisiones muy rápido".

"Nunca nadie hace todo bien. Después es fácil hablar, antes es muy complicado. El Gobierno fue llevando esto razonablemente bien, pero en esta situación tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. A veces hay que tomar decisiones muy rápido, por eso es importante hablar de lo siguiente", argumenta.

Caballero cree que los políticos deben basar sus decisiones en función de "los conocimientos de los expertos". "Es bueno que nos hablen los que saben", defiende en Liarla Pardo.

Sobre la negociación de unos nuevos Pactos de la Moncloa, Abel Caballero afirma que se trata de una medida "imprescindible", recordando cómo fueron los Pactos de la Moncloa en 1977, una situación "que se escapaba de las manos".

"No tiene nada que ver con esto que pasa ahora, pero la gente lo está pidiendo; nos tenemos que poner de acuerdo. No es momento de partidos políticos, pero tiene que ser el modelo. Tenemos una pandemia, una economía dañada... es imprescindible que lancemos un gran pacto de todos los grupos de una situación que no va a ser fácil, con todas las dificultades que estamos teniendo", asegura Caballero.

Acerca de su decisión de reducirse el sueldo a la mitad, el alcalde de Vigo opina que los políticos deben "hacer gestos para transmitir que tenemos que repartir costes".