laSexta convierte a Alberto Chicote en espía en 'Servicio Secreto by Chicote'

El popular cocinero desplegará así una faceta nunca vista: será un agente infiltrado para descubrir qué ocurre en establecimientos que se encuentran al borde del colapso, pero que no saben que están siendo observados, con el fin de intentar reflotarlos.

laSexta tiene una nueva misión para Alberto Chicote y esta vez es secreta… e inédita. El nuevo programa 'Servicio Secreto by Chicote', conducido por el chef Alberto Chicote, se estrenará próximamente en el prime time de laSexta, llevando a España el formato de infiltración en restaurantes de alto riesgo tras el gran éxito de 'Gordon Ramsay’s Secret Service' de FOX.

El formato llevará a Alberto Chicote a enfrentarse al desafío más exigente de su trayectoria en televisión y a desplegar una faceta nunca vista: la de agente encubierto dispuesto a descubrir qué ocurre cuando nadie mira.

La nueva misión ¿imposible? de Alberto Chicote

Salvar un negocio de hostelería cerca de la quiebra es, en muchos casos, una misión casi imposible. Más aún cuando los problemas no están a simple vista, sino ocultos tras cocinas donde la suciedad se acumula y los alimentos se deterioran; salas que aparentan normalidad, pero que esconden graves deficiencias; equipos descoordinados marcados por la tensión; o liderazgos que, lejos de impulsar el negocio, lo arrastran hacia el fracaso. Sin embargo, hay un chef dispuesto a aceptar el reto. Y no podía ser otro que Alberto Chicote.

Por primera vez, Alberto Chicote se infiltrará en restaurantes sin previo aviso, en plena nocturnidad y bajo el anonimato, con el objetivo de destapar la realidad que se esconde tras cada negocio a la deriva. Como en una operación al más alto nivel de confidencialidad, el chef no entrará con su habitual presencia reconocible, sino desde la sombra, apoyado en tecnología avanzada y un equipo de vigilancia que le permitirá analizar cada detalle antes de intervenir.

Cada misión comenzará con la ayuda de un informante interno: un miembro del equipo cuyo anonimato se mantiene en secreto y que actúa como pieza clave de la investigación. Gracias a este 'topo', Chicote obtiene acceso al restaurante y a su funcionamiento real, mientras el resto del equipo permanece ajeno a la mirada del especializado chef.

Una carrera contrarreloj

Para cumplir su misión, Alberto Chicote recorrerá distintos puntos del país para intervenir en una amplia variedad de negocios: desde bares de barrio y restaurantes familiares hasta locales con trayectoria que han perdido su rumbo en los últimos años y que atraviesan su peor momento.

Cada caso presenta un desafío único, pero todos comparten un denominador común: la urgencia, porque en 'Servicio secreto by Chicote', cada intervención es una carrera contrarreloj para evitar el cierre definitivo.

Atresmedia, donde se vive el entretenimiento a lo grande

La llegada de 'Servicio Secreto by Chicote' forma parte de la familia de grandes formatos que se suman a Atresmedia en su apuesta por estar a la vanguardia de lo que está triunfando en todo el mundo. Porque es la televisión donde residen las producciones más adaptadas del mundo, como 'Mask Singer', 'El 1%' o 'La Voz' y, con este proyecto de alcance internacional, refuerza la oferta de entretenimiento de la cadena, donde esta temporada también ha ofrecido el exitoso estreno de 'Cazadores de imágenes'.

Atresmedia tiene en sus manos formatos que han sido y son reconocidos de manera internacional por el gran éxito que los ha acompañado a lo largo de los años, como 'Drag Race España', 'La ruleta de la suerte', 'Pasapalabra', '¿Quién quiere ser millonario?' o 'Atrapa un millón'.

Además, en Atresmedia ha nacido uno de los formatos internacionales de mayor éxito de los últimos años: 'Tu cara me suena'. El talent show ha cumplido ya más de una década en pantalla siendo uno de los programas más vistos de la televisión y líder imbatible de audiencia en cada una de sus entregas.

El entretenimiento juega un papel muy importante en Atresmedia de manera diaria. 'El Hormiguero' se ha consolidado un año más como el formato de mayor éxito de nuestra televisión, y ha arrancado su nueva temporada como líder indiscutible, siendo el programa más visto de la televisión cada noche.