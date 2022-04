A juicio de Miguel González, para "saber cómo es la España que quiere" un partido, "no hay nada como visitar su casa". Por eso, el periodista analiza en laSexta Clave cómo Vox ha ido eliminando sus procesos democráticos internos y cómo Santiago Abascal se ha proclamado líder sin ser votado.

Así, cuando surge Vox, desde el partido "reivindican elecciones primarias, que los dirigentes tengan que dar cuenta de todo lo que hacen, incluso mociones de censura internas". Sin embargo -apunta- ya en 2019 eliminan las elecciones primarias para cargos públicos y "deciden que los candidatos no van a ser elegidos en elecciones primarias, sino que van a ser elegidos por la dirección".

Más recientemente, en el partido "han eliminado las últimas primarias que tenían, que eran para elegir a los comités provinciales, a los cargos orgánicos".

De hecho, incide González, el propio "Santiago Abascal no ha sido votado por los afiliados de Vox". Según precisa, su mandato acabó en 2020, cuando se decidió prolongar el mandato de dos a cuatro años y que, para postularse a la presidencia del partido, era preciso el aval del 10% de los afiliados.

Además de Abascal, se presentó un "militante de Vox histórico de Canarias", Carmelo González, pero el comité electoral dijo que solo Abascal había logrado el 10% de los avales. Sin embargo, "no dijo cuántos avales había conseguido Abascal" ni cuántos González, que incluso "intentó ir a la asamblea y no le dejaron entrar".

Aunque podía haberse presentado, aún como único candidato, "Abascal no quiso someterse a votación de sus afiliados, sino que fue proclamado". "Único candidato, proclamado ganador sin necesidad de votar. Entonces, en Vox no se vota", resume el periodista, que apunta que en el partido "no parece que les entusiasme la idea de votar".

En el vídeo que ilustra estas líneas, puedes ver el análisis del autor de 'Vox S.A.', que opina que "hay que huir" de las etiquetas a Vox: "Para mí, lo que mejor los define es decir que no es un partido democrático", sentencia.