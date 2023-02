Álvaro Pérez, 'El Bigotes' ha vuelto a señalar directamente en el juicio de la Gürtel a Francisco Camps. De hecho ha contado cómo el expresidente de la Generalitat Valenciana le conseguía contratos públicos. ¿Por qué le ayudaba? Porque eran muy amigos. Camps incluso le llamaba "su amiguito del alma". Y como prueba en la Audiencia Nacional se ha emitido el discurso de Pérez en su propia boda y en la que estaba como invitado Camps: “Paco Camps, president de la Generalitat, un día me vio sufrir, porque estaba un poco cansado de estar en Madrid y me dijo: ‘chico, vente a Valencia’. Y aquí estoy, presidente. Siempre me ha dado cosas buenas, siempre se preocupa de mí. Es cojonudo como persona y como amigo, no falla jamás”.

Después de este video, el expresidente de la Generalitat Valenciana ha vuelto a negar la buena relación entre ellos. Ha asegurado que su relación era “estrictamente profesional”, aunque él era afable “con todo el mundo”.

Por su parte, Álvaro Pérez ha afirmado que le parecería “obsceno” negar la evidencia del video y recalcó que “le conocía”.