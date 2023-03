Las explosiones en el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 pudieron ser obra de un grupo pro ucraniano, según apuntan informaciones de Inteligencia a la que han tenido acceso autoridades de Estados Unidos. La prensa alemana asegura que el barco podría haber transportado explosivos en una operación en la que hubo implicados cinco hombres y una mujer: un capitán, dos buzos, dos ayudantes de buceo y un médico. Ellos habrían transportado los explosivos, los habrian colocaron en el gasoducto y los habrían explosionado.

Aunque la nacionalidad de los autores no está clara, la prensa alemana sostiene que la mayoría eran ucranianos, pese a que tenían varios pasaportes. Con esta última teoría, ya son tres distintas acerca de quién voló los gasoductos.

Hace unas semanas, un periodista estadonidense apuntaba a que fue Estados Unidos quien llevó a cabo los ataques, aunque la primera de ellas decía que fueron los rusos. Empezando por la más reciente, no está claro si este grupo pro ucraniano tendría relación o no con el Gobierno de Zelenski, aunque sí estaría claro que son anti-Putin.

'The New York Times' apunta a que se trataría de una iniciativa privada de ciudadanos ucranianos sin vínculos ni con EEUU, Rusia, Polonia o el Gobierno de Ucrania, y 'The Times' recoge que algunos países escandinavos conocían esta información, pero que no se hizo pública para no perjudicar a Ucrania frente a Alemania u otros socios. La fiscalía alemana admite haber registrado un barco sospechoso de haber transportado explosivos.

El objetivo detrás de este sabotaje sería cortar el gas a Europa para evitar que el chantaje ruso perjudique a Ucrania con una retirada de apoyo financiero y militar europeo, así como eliminar un gasoducto que eludía pasar por Ucrania. En caso de haber navegado con una falsa bandera, se podría haber hecha para perjudicar la imagen de Ucrania.

La segunda de las teorías apunta a Estados Unidos en colaboración con Noruega, información del periodista Seymour Hersh basada en fuentes estadounidenses. Las pruebas aportadas por el periodista se han desmontado: ninguno de los buques ni de los aviones citados en la investigación como autores estuvieron por la zona en ese momento.

Por último, tenemos la primera de las teorías, que señala a Rusia como autor de los ataques. La tesis la defiende el entorno del presidente ucraniano, del primer ministro polaco, de la secretaría de Energía de EEUU y del ministro de Economía alemán. Sin embargo, no hay pruebas de que esto ocurrriese así.