El expresidente del Gobierno Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerrahan lanzado duras duras críticas a la amnistía que Pedro Sánchez pueda pactar para los implicados en el 'procés'. Pero, yendo más allá, no todos los que salen en la mítica 'foto de la tortilla' que marca toda una generación socialista en la Transición opinan lo mismo que González y Guerra.

En ella, aparecen los jóvenes que levantaron el PSOE de Andalucía, el de España en el final del franquismo. La fotografía fue tomada en los pinares de Puebla del Río (Sevilla) en la primavera de 1974, donde también aparecen Felipe González y Alfonso Guerra. Los 14 socialistas que aparecen eran la renovación, pero hoy algunos serían lo que se llama vieja guardia. Así que de esos históricos, sabemos lo que piensan el expresidente y el exvicepresidente sobre la amnistía. ¿Pero el resto?

Pablo Juliá, fotógrafo entonces, ha señalado en su Facebook que muchos "están de acuerdo que gobierne el PSOE, pero hay que respetar los cimientos de la democracia y no se puede tolerar chantajes". "Pero con la derecha, ni a misa. Felipe debería salir de esa esquina de la que se está aprovechando la derecha", ha sostenido Juliá.

También se ha posicionado Luis Yáñez, histórico dirigente del PSOE de Andalucía, que ha sido diputado, eurodiputado y secretario de Estado. A través de sus redes sociales, Yánez ha expresado que "no se cree que González y Guerra actúen así por la amnistía". "Les conozco bien y esto, dice, nace de su amor propio herido, de no ser ellos quienes protagonicen este crucial momento", ha expresado. Añade que es porque "no sean consultados por Pedro" (Sánchez): "Vamos que no se resignan al paso del tiempo". No es política, es vanidad, viene a decir.

Durante todo el día, laSexta Clave ha tratado de contactar con el resto, con los otros diez que aparecen en la foto, pero ninguno ha respondido.