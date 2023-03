Suiza va a perder uno de sus símbolos, y además, por ley. Porque 'si no te fabrican en Suiza, no puedes lucir como suizo'. Por eso la tableta de Toblerone va cambiar. Desde ahora se va a fabricar en Eslovaquia, tras 115 años en Suiza. Y en Suiza, si no fabricas con productos suizos y con mano de obra suiza, está prohibido por ley que luzcas cualquier símbolo nacional.

Son varios los elementos que tienen que retirar. Para empezar el "de Suiza". Después, dentro del monte se ve un oso. El oso es el emblema de Berna, la ciudad donde se creó este famoso chocolate, por lo que también deberá retirarse. También tendrán que quitar la montaña, que es el monte Cervino y es también símbolo nacional. Los turistas se hacían fotos con tabletas y con el monte. Se había construido un letrero gigante enfrente con el nombre del chocolate para más fotos, al más puro estilo Las Vegas. Hay quien hacía excusiones solo hasta ahí para verlo.

La marca estaba cien por cien ligada: Suiza-Berna y Toblerone. Ahora la marca dice que se va "por ahorrar costes", no por inseguridad jurídica, y que pierden todos esos símbolos. ¿Y qué van a hacer? De momento Toblerone busca una montaña genérica y van a trampear el "fabricado en Suiza" por un "establecido en suiza". La forma triangular de monte de la tableta, de momento, parece que la mantienen.