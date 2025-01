Sémper, el único del PP en hacer autocrítica ante el infame tuit sobre las ayudas de Gaza y la DANA: "No es necesario entrar en comparaciones"

El contexto Este viernes, Mazón no ha rectificado la comparación que hizo entre las ayudas del gobierno a Gaza y la falta de apoyo a la Comunidad Valenciana. Si no lo hace, quizás sea porque su partido, el PP, tampoco ha dado marcha atrás tras la publicación del tuit racista.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mantenido este viernes su postura respecto a la distribución de ayudas por parte del gobierno central, comparando la asistencia a Gaza con la falta de fondos destinados a la Comunidad Valenciana.

Aunque intentó matizar sus declaraciones, aclarando que "me alegro mucho por la gente de Gaza que va a recibir esa ayuda", reafirmó que "ese mismo gobierno nos va a dar cero euros para colegios, centros de salud, hospitales". Mazón expresó su convencimiento de que "nosotros nos vamos a reconstruir nosotros solitos", manteniendo así su crítica hacia la falta de recursos para la región.

A pesar de que su declaración ha sido ampliamente cuestionada, especialmente después de que se demostrara que las ayudas no eran tan escasas como él afirmó, el presidente valenciano no se ha retractado. De hecho, su postura parece estar en sintonía con la línea oficial del Partido Popular, que, tras el polémico tuit racista publicado en la cuenta del PP en 'X', sigue sin dar marcha atrás.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia ha insistido en que las ayudas del gobierno llegan a todos los ciudadanos, menos a los municipios más afectados. Sin embargo, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha hecho eco de que "los valencianos necesitan que les lleguen las ayudas y no les llegan" pero sin entrar a valorar las palabras de Mazón.

En medio de este contexto, el único miembro del PP que ha mostrado autocrítica ha sido Borja Sémper, portavoz del partido en el Congreso. Sémper ha reconocido que no era necesario recurrir a comparaciones para exigir más ayudas, aunque también ha coincidido con Mazón en que la gestión del gobierno central "no está a la altura" de la emergencia. Sobre el infame tuit Sémper asegura que "no es la mejor plataforma" para hacer política.