En apenas unas horas comienza oficialmente la campaña electoral de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. La primera clave que deja el CIS de Tezanos es la resistencia gana al cambio. Según el CIS, todos los presidentes autonómicos socialistas aguantan. El PP no lograría arrebatarles ninguno de los nueve gobiernos progresistas. El mapa de poder no cambiaría. Es más, en las elecciones municipales, los socialistas ganarían con más de cuatro puntos de ventaja sobre el Partido Popular. La distancia se recorta, el efecto Feijóo no sería suficiente para iniciar un cambio de ciclo político.

Segunda clave del CIS: las mayorías absolutas cada día más difíciles. Según la encuesta de Tezanos solo el socialista García-Page en Castilla la Mancha y la popular Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid podrían gobernar con mayoría absoluta según las horquillas que da el CIS. El que perdería la mayoría absoluta es el presidente extremeño Fernández Vara, que según este barómetro necesitaría el apoyo o la abstención de Podemos para seguir como presidente.

Tercera clave: las alcaldías de las grandes ciudades se van a decidir con 'foto finish'. En la capital, en Madrid, Martínez Almeida está lejos de la mayoría absoluta y su continuidad podría depender de un solo concejal. La clave será si Podemos supera la barrera del 5% y consigue representación. En ese caso las izquierdas, con Más Madrid a la cabeza, podrían recuperar el Ayuntamiento de Madrid, según el CIS.

En Valencia, Joan Ribó podría continuar como alcalde cuatro años más según la encuesta. Compromís mejoraría los resultados de 2019 y podría revalidar el pacto con el PSPV-PSOE para retener la mayoría en el hemiciclo valenciano. En Sevilla, el PSOE mantendría la alcaldía en la capital. Una comunidad autónoma, la andaluza, gobernada por el PP con mayoría absoluta. Según el CIS, Antonio Muñoz mejoraría los resultados de hace cuatro años y podría gobernar con el apoyo de la coalición de Podemos y Más País.

Muy reñida está la pelea por el Ayuntamiento de Zaragoza. El Partido Popular se quedaría con la mayoría de concejales de Ciudadanos pasando de ocho a 12 o 14 concejales. Aunque necesitaría el apoyo de Vox para retener la alcaldía. Y en Barcelona la 'foto finish' decidirá también si Ada Colau continúa cuatro años más como alcaldesa o el socialista, Joan Collboni, le arrebata la vara de mando. El resultado puede estar en un puñado de votos y la noche electoral en Barcelona promete ser de infarto.

La cuarta clave la protagoniza Podemos. Los gobiernos de izquierdas que el CIS sostiene que van a aguantar dependen de que Podemos y las formaciones con las que se presentan logren sobrepasar el número mínimo de votos que asegura entrar en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos. Si no llegan a esa cifra, los gobiernos progresistas no suman. El CIS asegura que, en general, sí lo pueden conseguir.

La gran incógnita de Ciudadanos es si desaparece. Está en serio peligro de marcar un cero el 28M. Hace cuatro años lograron 95 parlamentarios autonómicos y ahora el CIS no les da ninguno. Y en los ayuntamientos principales las perspectivas no son mucho mejores. Ni siquiera Begoña Villacís tiene asegurada su acta en Madrid. El CIS le da un 4,3% de los votos y con menos del 5% no se obtiene representación. El mismo temor tienen en Barcelona, Sevilla, Valencia, Valladolid o Zaragoza.

La sexta clave de este CIS son los indecisos. Prácticamente, uno de cada cinco votantes no sabe a quién va a votar. Ellos pueden acabar decidiendo quién va a ganar. Y, sobre todo, a gobernar. Este CIS, aparte de claves, nos deja una cara y una cruz. La cara es el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Repetiría su mayoría absoluta con un 65% de los votos. La cruz es Miguel Ángel Revilla, en Cantabria. Pasa de 14 escaños, a la mitad. De ser primera fuerza, a tercera. Todo esto si el CIS acierta.