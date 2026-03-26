Scroll infinito, personalización algorítmica, filtros, historias, reels o notificaciones: así fabrican adictos plataformas como Meta y Youtube

El contexto Un tribunal ha condenado a Meta y YouTube a pagar tres millones cada una, tras acreditar que dichas plataformas han sido diseñadas para atrapar a los usuarios, además de que son conscientes de lo que hacen y que lo ocultan.

Un tribunal de Los Ángeles ha condenado a Meta y YouTube a pagar tres millones cada una, tras acreditar que dichas plataformas han sido diseñadas para atrapar a los usuarios, además de que son conscientes de lo que hacen y que lo ocultan. Una cantidad, no obstante, irrisoria para estas compañías que entre las dos en un año ganan 700.000 millones. En concreto, supone un 0.0008% de sus beneficios.

Una sentencia en la que se ofrecen claves de cómo funcionan para enganchar y crear adictos a sus plataformas. laSexta Clave ha dedicado parte de su programa de este jueves para hacer un experimento a modo de explicación. Por eso, en vez de horizontal, el video sobre estas líneas aparece en vertical, es decir, como en las redes sociales.

Se trata de un tipo de pantalla que está diseñada para no salir nunca de ella. Sí, es lo que se llama scroll infinito, es decir, que aparezca en ella un contenido detrás de otro, sin ninguna pausa que pueda invitar a marcharse de ella. Lo diseñó en 2006 Aza Raskin, precisamente, para eso. Ahora, una década después ha asegurado arrepentirse de su creación porque creaba adictos. Osea, ya lo sabían.

Por si no fuera suficiente, le implantaron personalización algorítima. La plataforma ve el tiempo que pasa cada usuario en cada contenido, para ofrecerle más de lo mismo y atraparle. ¿Y si consigue salir? Para eso inventaron las notificaciones que vienen por defecto y llegarán cuando estés inactivo. A esto le sumamos los formatos de Historias o Reel, los cuales no paran de aparecer, requieren poco esfuerzo mental y mantienen la atención.

A todo ello se agregan las recompensas que vienen a ser los 'likes' y los filtros. Los primeros funcionan como las tragaperras, haciendo que nuestro cerebro libere dopamina; mientras que los segundos aparecen aparecen en la sentencia como un bucle hiperadictivo. Entonces, si a que el usuario se ve "mejor", se le suma que aumentan los 'likes', la combinación resultante es adictiva. Todo esto, según la sentencia, lo sabían los dueños de las plataformas y lo ocultaron desde el incio.

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