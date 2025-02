El regreso del individualismo estadounidense: entre el salvaje Oeste y la política actual

La política estadounidense actual, en un contexto de aranceles, amenazas sobre el Canal de Panamá y el papel de 'sheriff del mundo', recuerda mucho al apogeo de las películas del Oeste. Esto plantea la pregunta: ¿estamos viendo el regreso del individualismo clásico estadounidense, el que simbolizaban los vaqueros?

Las películas del Oeste, como las de la época clásica, nos muestran un país en expansión, enfrentando el desafío de conquistar el territorio y 'dominar' tanto la naturaleza como a los enemigos: los indígenas, los forajidos o los terratenientes abusivos. Este espíritu de conquista se refleja en relatos de valentía, sacrificio y honor. En este contexto, el Oeste es mucho más que un espacio físico; es un horizonte de grandeza, el escenario donde se forjan las identidades de los personajes que luchan por sobrevivir y expandir la civilización.

Aunque el personaje del vaquero es emblemático, no siempre encarna al héroe tradicional, y Trump nunca lo sería. Puede ser un sheriff, un forajido o, simplemente, un hombre solitario que no tiene un lugar fijo. Lo interesante del cowboy es que no busca la fama ni el reconocimiento. Sin embargo, llega un momento en que se ve obligado a tomar decisiones que lo convierten en un héroe, aunque esto no signifique necesariamente que lo sea en el sentido clásico de la palabra.

Este 'héroe' actúa por principios: defender el honor, la dignidad y a los más débiles. A menudo, estos hombres deben enfrentarse a situaciones donde la ley no está presente, por lo que recurren a la violencia para hacer justicia. Después de cumplir con su deber, vuelven a su anonimato o, en algunos casos, se convierten en leyendas. Este tipo de narrativa se puede ver en películas como 'La diligencia', 'Solo ante el peligro', 'El hombre que mató a Liberty Valance' o 'Río Bravo', donde Trump sería el matón.

Cabe señalar que, durante las primeras etapas de la conquista del Oeste, la representación de las minorías era prácticamente inexistente o muy limitada. Los indígenas, los afroamericanos y las mujeres no eran representados de forma justa ni en el contexto histórico del Oeste ni en el género cinematográfico. Sin embargo, a medida que la sociedad cambia, también lo hacen las historias.

Hoy en día, películas como 'Bailando con lobos' reivindican a los indígenas, 'Django desencadenado' da visibilidad a los afroamericanos, y 'Sin perdón' cuestiona el uso de la violencia como un acto de 'hombría', películas en las que lo que hace el malo es lo que haría hoy en día Trump. A pesar de ello, ya existían representaciones tempranas, como 'El sargento negro' o 'Un hombre llamado caballo', que comenzaron a desafiar estos estereotipos y a mostrar una visión más inclusiva del género.