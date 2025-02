¿Por qué Trump quiere implementar aranceles ahora? Las claves la guerra comercial "más tonta de la historia"

El contexto Trump comienza este lunes una guerra que ha hecho surgir varias preguntas entre los expertos porque en su batalla arancelaria no están del todo claras sus intenciones. ¿Trump puede ganar? ¿Qué es entonces lo que pretende Trump?

"La guerra comercial más tonta de la historia". Así ha llamado el 'The Wall Street Journal' la estrategia que Trump ha puesto en marcha tras anunciar aranceles del 25% para Canadá y México y un 10% para China. Y no piensa parar ahí. Hace lo que prometió en campaña a pesar de que la historia nos ha demostrado muchas veces que esto no beneficia a nadie. Y que las consecuencias las pagaremos todos.

Trump comienza este lunes una guerra que ha hecho surgir varias preguntas entre los expertos porque en su batalla arancelaria no están del todo claras sus intenciones. Ni tampoco lo que más le puede interesar al nuevo presidente, es decir, si tiene posibilidades o no de ganar.

Entonces, ¿Trump puede ganar? "Ni Trump ni ninguno, acaban perdiendo todos. No lo conseguirá si otros países responden de la misma manera. Escalada de aranceles. solamente puede ganar si las amenazas se quedan en amenazas y nadie responde", explica Massimo Cermelli, profesor de Economía en la Universidad de Deusto.

Pero la realidad es que las contestaciones, a excepción de México, no han tardado en llegar. Canadá y China ya han replicado que van a contestar con aranceles. Entre los economistas parece que hay consenso, lo que nos lleva a hacernos otra pregunta: ¿qué es entonces lo que pretende Trump?

Pues según los expertos pretende obtener beneficios y quiere utilizarlo como una arma negociadora. Pero la realidad para los estadounidenses puede ser otra. Los expertos advierten: Trump puede hacer durar años esta situación perjudicial para todos, pero durante cuánto tiempo.

Un contexto que genera desconfianza

La incertidumbre acecha a todas las bolsas del mundo y los mercados ya están prácticamente en rojo ante la nueva comercial que inicia Trump. Una guerra sin armas que nos lleva a un cambio de paradigma. Se produce un giro histórico en lo económico. Por primera vez, Trump se lanza a por todos, no solo enemigos. También a por sus hasta ahora vecinos, socios y aliados: Canadá o México.

Y no solo eso, sino que también ha puesto el foco también en Europa. "¿Voy a imponer aranceles a la Unión Europea? Absolutamente. La Unión Europea nos ha tratado terriblemente", explica Trump. Acción del presidente de EEUU que ha generado la reacción del resto. "Nadie gana en una guerra arancelaria. La UE tiene elementos para defenderse", afirma Albares.

Contrataques no solo desde España, sino que desde Alemania Olaf Scholz asegura que "podemos responder a política aduanera con más política aduanera". Y desde México, su presidenta lanzan una advertencia: "Tiene efectos muy graves para la economía de los EEUU. Pues vas a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México".

Los principales medios económicos del mundo tildan de absurda y tonta esta guerra comercial. También como un shock para la economía global. Es más, el propio Trump es consciente de que afectará al bolsillo de los estadounidenses: "Puede que tengamos algún dolor a corto plazo y la gente lo entiende".

Trump pide consumir productos nacionales y en la misma línea, el primer ministro de Canadá: "Es el momento de elegir Canadá, de revisar las etiquetas en el supermercado y elegir productos fabricados en Canadá". Una guerra comercial que hace que comience de nuevo a aflorar el nacionalismo económico.