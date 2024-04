La elección de Villalar de los Comuneros como sede para la celebración del Día de Castilla y León ha sido motivo de constante controversia política, especialmente entre el Partido Popular (PP) y otros sectores de la sociedad. Pero ¿por qué al Partido Popular no le gusta que esta fiesta se celebre en Villalar?

En el corazón de esta disputa se encuentra el simbolismo histórico de Villalar como lugar de conmemoración de la revuelta de los comuneros promovida por Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco Maldonado contra Carlos I en el siglo XVI. Para el Partido Popular, este levantamiento popular contra el poder centralizado no encaja con su ideología política, por lo tanto, es uno de los puntos por los que el PP no quiere que se celebre nada en Villalar.

Además, la festividad de Villalar ha sido históricamente más celebrada por la izquierda, lo que ha generado un cierto rechazo por parte de la derecha. Los líderes del Partido Popular han intentado desvincular la festividad de su significado político, promoviendo incluso cambios en la ubicación de la celebración. Sin embargo, la tradición arraigada y la legislación que establece el 23 de abril como el Día de Castilla y León han limitado sus esfuerzos en este sentido.

Por lo tanto, cuando José María Aznar se convierte en presidente de la Junta de Castilla y León en 1987, por mucho que no quisiera saber nada de los comuneros, la fecha no la pudo cambiar, pero sí intentó desvincular a Villalar haciendo la celebración itinerante. Lo que en realidad consiguió fue duplicar la afluencia de gente a Villalar, pero no le importó, ya que no devolvió a la campa su carácter de fiesta oficial.

Ni Aznar, si sus sucesores, Jesús Posada y Juan José Lucas, fueron a Villalar de los Comuneros a celebrar el Día de Castilla y León, hasta que llegó al Gobierno Juan Vicente Herrera en 2001, que visitó la campa todos los años, independientemente de tener altercados.

En Villalar siempre se han reivindicado servicios, financiación y autonomía para la comunidad, pero también ha habido grupos aislados que han ido a reventar la celebración.

El reciente gobierno de Vox en Castilla y León ha renovado las intenciones de desplazar la celebración de Villalar, promoviendo alternativas en otras ubicaciones e incluso cambiar el día, el año pasado ya lo hicieron cambiando el festivo por el Santiago Apóstol y este año se han promovido celebraciones en todas las provincias para quitar el foco de Villalar.