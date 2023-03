La juez que investiga el 'Caso Mediador' ya tiene los efectos personales de Fuentes Curbelo que reclamó al Congreso. Ya se ha entregado la documentación y el material que el exdiputado socialista tenía en su despacho del parlamento. Entre esas pertenencias no estaba el móvil que se entrega a todos los diputados y que ya estaba en manos de la Guardia Civil.

El 'Tito Berni', como se le conoce en la trama, ha solicitado al Congreso cobrar la indemnización que le corresponde tras renunciar a su acta de diputado. En total serían cerca de 10.000 euros. ¿Puede un investigado por corrupción cobrar esta indemnización? Puede solicitarla, tal y como establece el reglamento del Congreso para indemnizaciones de diputados que dejan el Congreso, o por cese. La única normativa al respecto es que no se puede compatibilizar con la actividad en la empresa pública o privada. Así que en el caso del 'Tito Berni', puede solicitarla perfectamente.

Pero Fuentes Curbelo no es el único exdiputado que cobra indemnizaciones. En primer lugar, vamos a desmentir una información que es muy habitual: los expresidentes o exministros tienen un sueldo vitalicio. Lo hemos oído muchas veces, pero no es cierto. Cuando un presidente del Gobierno deja de serlo tiene derecho a una indemnización económica del 80% del salario que tiene por un máximo de dos años. Un ejemplo: si mañana Pedro Sánchez dejase de ser presidente del gobierno, cobraría al año 72.000 euros durante dos años, frente a los 90.000 actuales. Esta indemnización no es compatible con un cargo en la empresa privada.

Además de esta cantidad, los expresidentes del Gobierno tienen derecho a dos funcionarios, un automóvil con conductor del Estado, pase gratuito en compañías terrestres, marítimas y aéreas, servicio de seguridad. Y tienen derecho a lo que se llama 'gastos de oficina o inmueble'. Es de atención de carácter social o para alquilar inmuebles y tiene una dotación de 74.580 euros anuales. Además, no se tienen que justificar y esto sí es para toda la vida.

¿Qué pasa con vicepresidentes, ministros o secretarios de Estado? También tienen derecho a la indemnización económica del 80% del salario que han tenido y lo cobrarán por el mismo tiempo que han tenido el cargo, con un máximo de dos años. Por lo tanto, si un ministro hoy por hoy cobra 79.500 euros, esta indemnización sería de 64.000 euros anuales.

En cuanto a los diputados, cuando uno deja su escaño tiene derecho a una prestación que funcionaría como el paro parlamentario. Se cobra un número de meses similar a los años que han estado de diputado con máximo de 24 mensualidades. Es decir, si un diputado ha estado durante siete años de diputado, cobrará durante siete meses este paro que al mes es de 3.050 euros. Para tener derecho a cobrarlo has de haber estado de diputado al menos durante dos años.