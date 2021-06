Para el líder de la oposición, Pablo Casado, la Guerra Civil "fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia". Así lo ha manifestado este miércoles en el Congreso.

Unas declaraciones ante las que Rodrigo Blázquez destaca en laSexta Clave que el presidente del PP las ha leído, por lo que no se trata de un lapsus ni de una frase lanzada al aire sin haberla pensado bien antes."Pablo Casado lo traía escrito en sus papeles", incide el presentador, que analiza la frase empleada por el dirigente popular: "Se entiende que, para Casado, los republicanos querían democracia sin ley y los golpistas, ley sin democracia. Así, casi al mismo nivel, el régimen legítimo y el que quebró la legalidad".

Pero, ¿qué pasaría si Pablo Casado tuviera que enfrentarse a la EBAU? ¿Y si, en el examen de Historia de España, le preguntaran quiénes se enfrentaron en la Guerra Civil Española? ¿Qué nota sacaría con la respuesta que dio en el Congreso?

laSexta Clave se lo ha planteado a dos profesoras de Historia de España. Así, Inma Pina sostiene que "no podría darle por válida esa respuesta porque obviamente la República no era una democracia sin ley". "Era un régimen que tenía sus leyes, era un régimen que celebraba elecciones de manera periódica y hubo gente que no aceptó esos resultados", recuerda la docente.

"No me vale eso de 'democracia sin ley'. No es así. La democracia que había era una democracia totalmente legal, otra cosa es que hubiera gente que quisiese saltarse las leyes", apunta la profesora de Historia de España.

Por su parte, la doctora en Historia Contemporánea Laura Lara sostiene que, con la respuesta de Casado, "se interpretaría que en vez de estar dando una respuesta de corte historiográfico, estaba vertiendo su opinión en el folio". "Por supuesto que en la Segunda República se legisló: el 9 de diciembre de 1931 se aprobó la Constitución", recuerda.

Críticas en el Congreso

Lo cierto es que las palabras de Casado desataron las críticas de la bancada progresista en el hemiciclo: el presidente Pedro Sánchez le instó a retractarse, mientras que Íñigo Errejón le recordó que "los golpistas se levantaron contra el pueblo español, contra la democracia española y contra la ley vigente en España". "Un demócrata lo tendría que tener meridianamente claro", agregaba el líder de Más País.

Por su parte, Gabriel Rufián aseveró que lo que ha hecho Casado es "terriblemente irresponsable". Adriana Lastra, a su vez, le dirigió un duro mensaje desde la tribuna: "¿Así que las cunetas de nuestro país están repletas de gente que quería una democracia sin ley? Claro, si están ahí, será que algo hicieron, ¿no? Qué vergüenza y qué indecencia la declaración que ha hecho", sentenciaba la portavoz socialista.