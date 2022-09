El anuncio de un hospital del País Vasco en el Boletín Oficial de la comunidad en el que reclama que el dueño de una pierna amputada pase a buscarla para hacerse cargo de ella ha provocado una ola de preguntas a las que vamos a responder en laSexta Clave.

¿Qué pasa si te amputan una extremidad? ¿Te tienes que hacer cargo de ella? La respuesta es afirmativa. Pero no tienes que llevártela contigo, sino que es una funeraria la que se deshace de ella como si de un cuerpo completo se tratase.

¿Qué se hace con este órgano amputado? Aquí importa el tamaño. Si es algo pequeño, como un dedo, el hospital lo mete en su incineradora industrial. Se puede reclamar para guardar como recuerdo, pero no suele hacerse.

Si es más grande, como una pierna, el hospital puede deshacerse de él y el interesado ni lo ve, aunque depende de la voluntad del centro. En otras ocasiones es el paciente el que ha de contactar con la funeraria y abonar sus honorarios.

¿Cuánto cuesta que una funeraria se haga cargo de lo que se llama "un resto anatómico"? Entre 500 y 1.500 euros por todo el servicio. Puede ser un entierro al uso o una incineración.

¿El paciente puede pedir esos miembros amputados? Si el resto anatómico puede suponer un peligro sanitario, no. O bien ha de pasar cinco años enterrado o hay que incinerarlo bajo autorización de Sanidad. En el caso de que no sea peligro sí se puede llevar, pero solo para enterrarlo o incinerarlo. Pero no por nuestra cuenta, sino mediante una funeraria. No se puede enterrar ni en el jardín ni en un huerto.

¿Se puede enterrar en el cementerio? Sí, incluso hacerle un velatorio o ponerle un nicho con su placa correspondiente.

¿Y si no te haces cargo y el hospital tampoco? En ese caso hay multas, aunque sin cantidad estipulada. Puede cambiar por comunidad autónoma o provincias, ya que el BOE apunta a las delegaciones provinciales de Sanidad.

¿Y el órgano amputado puede donarse a alguien que lo necesite? No, ya que si se ha amputado es porque no está en buen estado. Tampoco puede donarse a la ciencia ya que solo se aceptan cuerpos completos. Sí se puede solicitar que lo guarden y que te entierren con él, aunque todo eso ha de abonarse por el propio interesado.