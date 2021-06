María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, han sido imputados por el espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. Pero ¿quién es Ignacio López del Hierro? ¿Quién es el hombre a quien Rufián atribuye el mote de "el polla" de Hierro? Ha sido el periodista Joaquín Castellón el que ha realizado en laSexta Clave un repaso a la discreta trayectoria del esposo de Cospedal.

Primero, habría que destacar que no se 'debe confundir' con el 'LÓPEZ DE HIERRO' que aportó, en los papeles de Bárcenas, cuatro millones de pesetas al PP, o con el 'LÓPEZ H' que aportó 15 millones. La Policía no ve las diferencias, pero él siempre ha insistido en que "esos" 'López del Hierro' y 'López H.' no son él. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que es hijo de militar franquista y se arrimó muy joven a la UCD.

Con 29 años fue nombrado gobernador civil de Sevilla y de Toledo. En ese puesto visitó Talavera, donde pasó, según decía la prensa, hasta 48 horas para "empaparse de los problemas de los vecinos". De ahí pasó a la empresas, porque ha ocupado tantos puestos que el registro mercantil le podría dedicar apartado propio. Castellón hace un resumen en números: 57 cargos en 22 empresas, nueve de ellos de forma simultánea. Pero hubo uno que no le terminó de funcionar.

En marzo de 2012, en plena crisis económica, el Partido Popular llegó al poder. A los tres meses, Red Eléctrica, empresa participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), le fichó por 180.000 euros. Esto genera una polémica enorme con acusaciones de trato de favor. López del Hierro renunció porque él, en ese momento, ya estaba casado con Cospedal. A la boda de ambos en 2009 acudió casi todo el PP.

Se celebró en un cigarral, como así llaman en Castilla-La Mancha a las fincas de más de 7.500 metros cuadrados. Ellos estaban como en casa porque viven en una así. Cabe destacar que, según el medio 'El Español', durante el tiempo que Cospedal fue presidenta de la comunidad, López del Hierro multiplicó por 19 los ingresos de su empresa. ¿Casualidad? Puede ser. Pero ¿cómo es el marido de Cospedal en las distancias cortas?

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, dijo de él que es un "desagradable que te cagas" y que "cobraba de 27.000 sitios". González además apuntó en su libretita una vinculación, lo que le dijo Villarejo: que era amigo de López del Hierro desde hacia 30 años y que ayudaba a María Dolores. Amigos eran. De hecho, Lopez del Hierro le pidió que investigara a Javier Arenas, y cerró la controvertida reunión en Génova entre el excomisario y Cospedal.

Ambos hechos están grabados. La reunión sucedió, y en ella estuvo presente López del Hierro. Cuando se hizo pública, Cospedal dejó sus cargos y dijo: "Me equivoqué". Pero no por la reunión, sino "por pedir ayuda a mi marido". A López del Hierro, Villarejo le llamaba en su jerga elegante, distinguida y con clase "el polla". ¿Por qué? Una cuestión que también quedaría pendiente de resolver.