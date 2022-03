Los misiles, los drones o los misiles hipersónicos están siendo algunas de las nuevas armas más efectivas que tanto rusos como ucranianos están usando en la guerra. Sin embargo, aunque son armas que han evolucionado mucho en los últimos años, son las mismas armas de siempre. laSexta Clave analiza en este vídeo un arma 'inesperada' en este conflicto que prácticamente todo el mundo tiene: los móviles.

Todo ucraniano con un móvil es un potencial espía, puede ser un miembro más de los Servicios de Inteligencia. Lo que les pide el Gobierno a los ciudadanos es que si ven a las tropas rusas cojan su móvil y a través de una aplicación o un chat de Telegram envíen toda la información: dónde están, cuántos están, hacia dónde van, de dónde vienen, si han visto a alguien reseñable, si han observado algo llamativo...

Así, los civiles avisan con sus móviles de las posiciones del enemigo y las fuerzas ucranianas utilizan esa información en el terreno después de haberla comprobada.

Esto es viable porque el internet sigue funcionando en la mayor parte de Ucrania. Los rusos no han sabido o querido inhabilitarlo y los ucranianos han recibido la ayuda de la red de satélites de Elon Musk, el CEO de Tesla y segundo hombre más rico del mundo.

Musk ha mandado a Ucrania equipos que les ayudan a estar conectados. Fue gracias a la petición del viceprimer ministro ucraniano a través de Twitter, y aunque no se sabe cuántos sí se sabe que permiten conectarse a internet a través de satélites y evitar las posibilidades de que te corten internet.

Pero además de para informar sobre dónde están los rusos, los móviles también puede servir para lo contrario: para que los rusos se enteren de dónde están las tropas ucranianas. Por eso, el Gobierno ucraniano ha lanzado una recomendación a los ciudadanos para que no pongan información que puede ser perjudicial si caen en malas manos en sus chat de amigos o familias.

Otra batalla que se está librando en los móviles es la de la desinformación, y los dos bandos aprietan. Este es uno de los temores del Gobierno ucraniano, que la difusión de noticias falsas y bulos cale y minen a la población, haciéndoles perder la esperanza en la victoria

Por eso, el Ministerio lanza otra advertencia y avisan de que todo chat que empiece por algo así como "No os lo vais a creer pero me han dicho" o "Conozco a alguien en el Gobierno que me ha dicho" o "No lo veras en los medios, pero me han dicho" no tienen ninguna validez.