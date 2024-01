En Euskadi pensaron que era un OVNI, pero en realidad se trataba de un misil francés que alcanza los 3.500 kilómetros por hora y llega a estar a 80 kilómetros de altura.

España no tiene la tecnología ni la capacidad para detectar algo así porque de ello se encargan los satélites amigos de la OTAN y estos no entendieron que fuera una amenaza. Realmente no lo era.

España tiene capacidad para detectar misiles de menor envergadura con una serie de radares fijos dispuestos por parte del país, pero no por todo. En concreto, se encuentran colocados en los lugares donde se considera que puede llegar el peligro: Canarias, el sur de España y la costa Mediterránea.

Nadie ha lanzado un misil como tal, sino que un país aliado, un país amigo, ha hecho un lanzamiento de prueba enviando un misil al Atlántico sin carga peligrosa.

Francia, consciente de que el misil podría sobrevolar por España, avisó diciendo que podía ocurrir y así pasó.

¿Qué opciones tiene España en caso de necesitar protección frente a un misil?

La típica escena de las películas donde el malo lanza un misil que el satélite detecta, se sigue por un radar y se intercepta cuando se va acercando, España no lo tiene. De hecho, no lo tiene prácticamente ningún país.

Es un sistema costoso para cubrir toda una nación. Lo tiene Israel, también Ucrania porque se lo estamos pagando entre todos y EEUU en su costa del Pacífico. Además, cuenta con él la OTAN en determinadas zonas.

España sí tiene es un sistema de defensa antiaérea que, ante determinados misiles, los puede detectar e interceptar cuando el misil va a dar en el objetivo, si es que donde está el objetivo hay defensa antiaérea.

Lo que tenemos es un sistema que si te entra un avión enemigo, lo detectas y puedes enviar cazas a por él. Eso es lo que tenemos, que puede parecer poco, pero es más o menos lo que está estandarizado entre nuestros vecinos.