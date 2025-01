¿Milagro económico en España o exageración de los números? La cara y la cruz de los datos económicos

El Gobierno de coalición celebra las cifras económicas arrojadas por el INE este miércoles, que ha trasladado que la economía española creció un 3,2% en 2024, lo que suponen cinco décimas más que en 2023. Este dato solidifica cuatro años de avances, dejando cortas las previsiones del Ejecutivo para ese año -había previsto un 2,7%-.

A este dato se suma que el paro ha caído por debajo del 11% y que el sueldo medio ha subido un 4,7% mientras que el IPC apenas ha llegado al 3%. Con estos números, España se ha convertido en el motor de crecimiento de Europa y ha salido de las crisis de pandemia e inflación sin destruir empleo ni ajustar salarios.

No obstante, esto hace que nos preguntemos si hay milagro económico en nuestro país o existe una exageración, y lo cierto es que no hay ni una cosa ni la otra, ya que no es una exageración porque son datos y no es un milagro porque tiene explicación.

Los hogares consumen más, ha subido el salario medio y se ha gastado. Se ha generado más empleo con más de medio millón de afiliados nuevos a la Seguridad Social -la mitad de ellos migrantes-. Hemos batido record de turismo y cada vez producimos más energía propia con nuestras renovables.

No obstante hay una parte negativa, ya que, aunque se cree empleo, la tasa de paro sigue por encima del 10%. Además, si fallase el turismo nos afectaría mucho, ya que es el 13% del PIB. También se suma el problema de la gran inversión de dinero público que se ha hecho, una deuda que, ahora, hay que pagar para seguir creciendo.