18 horas de incertidumbre extraterrestre que ha vivido el mundo. Esas son las horas que el Gobierno de Estados Unidos tardó en aclarar que los objetos voladores que su ejército derribó estos días no tenían origen extraterrestre. Ese es el tiempo que pasó desde que el general Glen VanHerck, abrió la puerta. Una periodista le preguntó: "¿descartan que sean alienígenas?" Y el general respondió: "no descartamos nada en este momento". Ahí empezó a correr el reloj que no paró hasta que habló Karine Jean-Pierre, la portavoz de la Casa Blanca cerró la puerta cuando aclaró a la prensa: "no hay indicios de actividad extraterrestre en los recientes derribos". 18 horas de incertidumbre alienígena entre una declaración y la otra.

Más allá de estas horas inquietantes, los ovnis han sido un tema muy recurrente en Estados Unidos. Han sido años de debates internos dentro sobre la seriedad con la que debían tratarse los muchos informes que se han hecho. Pero hace nada el Gobierno de Estados Unidos empezó a considerarlos una amenaza real. Había pasado más de medio siglo desde que se pusiera punto y final al proyecto 'Blue Book', que llegó a analizar casi 13.000 objetos voladores durante la Guerra Fría. Hasta abril de 2020.

El Pentágono reconocía la veracidad de un vídeo que la Armada había grabado en 2004. Dos pilotos de combate, en el Pacífico, se encontraron con un objeto, con forma de hongo, que ascendió rápidamente hasta desaparecer cuando fue detectado por los sensores de su aeronave. A la vez, reconoció que eran reales otros dos clips captados por la Marina en 2015. Un objeto sobre las nubes que lleva a pensar a los pilotos que se trata de un dron. El Pentágono los calificó de 'fenómenos aéreos no identificados' o FANIS.

A partir de ahí, considera que deben investigarse, para lo que crea el primer grupo de trabajo en el que se implica a la propia Armada. Fue el primer paso para acabar creando en 2021 una oficina para el análisis de estos objetos. Porque de nuevo, había tenido que reconocer que otra imagen no era falsa. Fotos y vídeos de la Armada, de 2019, con tres objetos voladores no identificados: uno en forma de 'esfera', otro en forma de 'bellota' y un 'dirigible metálico'. Las investigaciones acaban implicando a la NASA, que forma un equipo para estudiar estos fenómenos antes de que cambiaran de nombre y empezaran a considerarse ‘Fenómenos Anómalos No Identificados'.

El año pasado, el Congreso acoge la primera audiencia pública sobre el tema en 50 años. La comunidad de Inteligencia reconoce al menos 400 avistamientos como este desde 2004. En un histórico informe de 2021, solo hablaba de 144. En uno de sus últimos giros, EEUU reconoce que estos aparatos pueden tener origen extraterrestre. Un documento oficial que hace referencia a objetos que pueden ser fabricados no solo por el hombre e incluye otros que pueden entrar en el mar.