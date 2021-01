Rodrigo Blázquez ha realizado una contundente reflexión en el plató de laSexta Clave sobre la libertad de expresión tras la condena del rapero Pablo Hasel.

Frase como "¡merece que explote el coche de Patxi López!"; "no me da pena tu tiro en la nuca, 'pepero'"; "¡que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono!" o "Juan Carlos el Borbón, capo mafioso saqueando el reino español" son algunas de las que se podían escuchar en las canciones del rapero.

Frases son del rapero Pablo Hasél por las que tendrá que pasar nueve meses en prisión, ya que ya se le ha condenado dos veces por enaltecimiento del terrorismo, además de injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Un hecho por el que el presentador ha invitado a reflexionar: "A mi, como comprenderán, la mayoría de sus frases no me gustan. Muchas de ellas me desagradan profundamente. Algunas incluso me dan asco", ha comenzado.

"Pero una cosa es que sus canciones o sus tuits nos parezcan terribles y otra cosa es meterle en la cárcel por ello", ha zanjado Blázquez.