Muy sonado ha sido este jueves el encontronazo que vivido en el pleno de la Asamblea de Ceuta entre el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, y el diputado del PP y consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris, a razón de la entrada masiva que se registró en la Ciudad Autónoma la semana pasada. En contraposición, menos notoriedad ha tenido lo que en laSexta Clave hemos venido a llamar la 'antipelea de gallos'.

Es, al menos, la sensación que se ha respirado durante la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la Cámara Alta. Allí, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha elogiado la intervención de la senadora del Partido Popular Ana Isabel Alós a propósito de esta cuestión. "Tendrá todo nuestro apoyo para institucionalizar este pacto, para que sea indefinido, para que no tenga límites mientras exista una sola mujer que sufra maltrato".

De esta forma se ha expresado Alós durante su intervención, que ha sido loada poco después por Montero. "Quiero reconocerle la calidad, la precisión y la pertinencia de su intervención", ha apuntado la titular de la cartera de Igualdad, asegurando que la senadora popular ha realizado unas declaraciones "de absoluto compromiso con el pacto de estado".

"Todos los temas que ha tocado son más que pertinentes, y además de una forma tan precisa que es justo lo que necesitamos para saber qué está fallando y poder resolverlo", ha insistido Moreno, que ha concluido su elogio a Alós así: "Quiero reconocérselo y agradecérselo, especialmente porque no me he encontrado con este tipo de intervención por parte de su grupo parlamentario en otras comisiones y contextos, y creo que en un día como hoy era muy importante una intervención de ustedes en este sentido".