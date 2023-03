La gala de los Oscars ha dejado una reivindicación que podía haber pasado desapercibido, pero tiene una carga tremenda en un momento de hostigamiento como el que viven las drag queen en Estados Unidos. Tras ganar el Oscar a mejor dirección por 'Todo en todas partes al mismo tiempo', Daniel Scheinert dio las gracias a sus padres por, entre otras cosas, "vestirse de drag de niño", algo que "no es una amenaza para nadie".

El comentario llega en un contexto en el que las drag queens están sufriendo una auténtica cruzada, con un hostigamiento que se ha podido ver en el linchamiento de un grupo de supremacistas blancos contra una drag queen que hizo algo tan peligroso como leer cuentos para niños que fomentaban la inclusión y la diversidad.

El jefe de estos grupos supremacistas tenía claro que de ahí no se iban a mover. "Toda la gente va a decir la misma mierda todos los dias. Hemos escuchado la misma mierda año tras año y todavía estamos aquí. No nos vamos a ninguna parte. Me pueden chupar la polla", dijo. Él y su grupo, los 'Proud Boys', iban armados con pistolas y fusiles, vestidos de camuflaje. Finalmente, se canceló la actividad ante la inacción de la policía.

En 2021, apenas el 1% de los ataques de los grupos supremacistas iba contra las drag queen. El año pasado, el 36% de la violencia de estas organizaciones racistas y homófobas iba contra ellas. En Maryland, aparecieron supremacistas blancos con carteles llamándoles 'Pervertidos' y pidiendo el fin de estos espectáculos si hay menores.

La violencia contra las drag queens también llega a la política. Los republicanos han presentado proyectos de ley en 15 estados para restringir los espectáculos de drag queen. Quieren que no sean públicos y que los niños no asistan a sus espectáculos, algo que sí han logrado en Tennessee.

En Florida, su gobernador ha sugerido que podría enviar a los servicios sociales a investigar a los padres que llevan a sus hijos a estos cuentacuentos. Con la excusa de proteger a los niños, quieren reducir la visibilidad y la normalidad de las drag queens.