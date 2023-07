Este es el dato del día. un dato histórico. España por primera vez supera los 21 millones de ocupados. Nunca antes se habían creado más de 600.000 empleos en un solo trimestre. Con estos datos, en el histórico, Sánchez ya supera ampliamente a Rajoy y a González, según los datos del periodista Javier Jorrin, y se colocaría como segundo presidente con 'más empleo creado'.

A Sánchez le sigue ganando Aznar, pero el socialista es el que ha alcanzado la cumbre más alta. Para ser justos, recordemos que en España ha habido tres grandes crisis: la de los 90 (periodo González), la de 2008 (Periodo Zapatero-Rajoy), y la de la COVID-19 con Sánchez. Además, con Aznar se vivió el boom inmobiliario más salvaje, lo que contextualiza los datos.

Estos datos históricos tienen también letra pequeña que hay que contextualizar. Estamos en una temporada buena para el empleo, por lo que es normal preguntarse hasta qué punto el dato de paro es bueno. Es verdad que el segundo trimestre del año siempre es bueno. La tasa de desempleo es la mejor desde 2008, pero seguimos muy por encima de la zona euro, situada al 6,5%.

Para saber cómo hemos mejorado, lo tenemos que comparar con la cifra del segundo trimestre del año pasado. En 2022 estábamos en un 12,48%. Este año, del primer al segundo trimestre hay 600.000 personas más trabajando, cuando en el mismo periodo del año pasado aumentó en 383.000 ocupados. Por ello podemos afirmar que el dato es muy bueno.

Hay tres comunidades autónomas que ya están en el 'pleno empleo', con una tasa de paro por debajo del 8%, según el objetivo del Gobierno. Son Illes Baleares, Euskadi y La Rioja, con poco más del 7%. Después hay otras que casi lo consiguen: Navarra, Catalunya, Aragón y Cantabria, con menos del 9%

Los fijos discontinuos, personas que aunque durante un periodo de tiempo no trabajen, no pierden su contrato con la empresa, suponen un porcentaje muy bajo de las nuevas ocupaciones. Por tanto, la gran mayoría se incluyen en los datos dentro de los más de 21 millones de ocupados. En este segundo trimestre, el 87% de los contratos que se han hecho han sido indefinidos. Los fijos discontinuos son únicamente el 13%.

En el sector privado es donde se crea el 100%. El sector público, de hecho, ha caído. Las empresas crearon 610.100 empleos, mientras que el sector público pierde 6.200 trabajadores. Tras la reforma laboral, el grueso de empleos son indefinidos: el 81% de los nuevos asalariados lo son.

En los datos también se contabilizan personas que han trabajado cero horas, pero no significa que no hayan trabajado ninguna hora todo el trimestre, sino en la semana en la que fueron encuestados. El 95% de los que no trabajó fue por vacaciones, permiso de paternidad/maternidad o por enfermedad. Si el número aumenta es porque cada vez hay más ocupados.