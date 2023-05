Después del cara a cara más duro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado, se puede intuir la escalada de tensión que habrá entre PSOE y PP a medida que nos acerquemos al 28 de mayo, día de las elecciones autonómicas y municipales.

En laSexta Clave, Esther Redondo cuenta cómo llega el PSOE a estos comicios, con las listas de Bildu como elemento distorsionador para su agenda. Mientras Sánchez estaba marcando el ritmo con sus anuncios, Bildu ha hecho de escollo en el camino. No midieron inicialmente la repercusión mediatica de ésta pólémica y tardaron en entrar para no hacer seguidismo del PP, pero no les ha quedado más remedio.

Su estrategia en este tema es que si el PP quiere hablar de ETA, se hablará de ETA, pero recordando lo que hizo el PP durante sus gobiernos. Eso no quita que el PSOE venda gestión, buenos datos económicos y avances sociales.

Sobre Feijóo, desde el PSOE piensan que ha dilapidado todo su capital político en apenas un año al frente del PP. Creen que Casado "es un amateur" a su lado en cuanto a generar crispación y que la crisis de su partido se cerró en falso, con Isabel Díaz Ayuso marcándole el paso desde la Puerta del Sol.

El gobierno autonómico que más preocupa al socialismo es el de la Comunidad Valenciana, que se ha convertido en la joya de la corona. Lo que ocurra aquí puede suponer un preludio para las elecciones generales a finales de año, con los bloques de derecha e izquierda muy parejos.

Con Emiliano García Page, por el contrario, hay tranquilidad, con expectativas de que revalide su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Con Javier Lambán (Aragón) y Francina Armengol (Baleares) se esperan posibles pactos, teniendo de incógnita a Guillermo Fernández Vara (Extremadura) ante una posible nueva mayoría.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, en Ferraz aseguran que se ha puesto interesante la carrera por desbancar a Almeida. Creen que hay partido en la izquierda. Todo pasaría por dos claves: que Villacis (Cs) no pase el umbral del 5% y que Podemos sí lo supere.

Fijándonos en Barcelona, ven opciones de que Collboni sea el candidato más votado por encima de Ada Colau, ambos seguidos por Javier Trías (JxCAT).

Mantienen en las filas socialistas que fue Feijoo quien planteo estas elecciones como un plebiscito, como una moción de censura contra Sánchez. Sin embargo, la formación cree que esa moción de censura va a ser contra Feijóo, siendo razonablemente optimistas. Descartan un vuelco electoral y ven todo resolviéndose por un puñado de votos.