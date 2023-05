Alberto Núñez Feijóo ha cargado duramente contra Pedro Sánchez por ser "incapaz de decirle a sus socios (de Bildu) que quite de las listas" a los condenados por su vinculación con ETA. "Ha sido más cruel con el PP que con Bildu, más generoso con los verdugos que con las víctimas", ha criticado el líder del PP al presidente del Gobierno, que también le ha afeado que le parezca "bien que se vayan los que apretaban el gatillo y se queden los que le daban las pistolas".

En una sesión especialmente dura marcada por las llamadas de atención del presidente de la cámara, Ánder Gil, Sánchez ha trasladado a Feijóo diez "verdades", siendo la primera una declaración de intenciones para las siguientes: "La democracia derrotó a ETA hace 12 años".

"ETA dejó de existir... salvo para PP y Vox. Segunda verdad: fue un gobierno socialista, con un lehendakari socialista, cuando se derrotó a ETA, y esto no lo soportan. Tercera verdad: ustedes negociaron con ETA y les llamaron 'movimiento vasco de liberación nacional", ha afirmado Sánchez, que también ha recordado que acercaron a etarras y excarcelaron a 311 "con Miguel Ángel blanco recién asesinado".

"Qué soberbia", ha contestado un duro Feijóo, que cree que Bildu ha "demostrado que le puede reventar la campaña electoral" a Sánchez. "¿Usted toma a los españoles por idiotas?", se ha preguntado el líder del PP.

Fuentes del PSOE trasladan a laSexta que "no queda ni la sombra de aquel hombre que venía de Galicia con ese aura institucional y de seriedad", refiriéndose a Feijóo. "Casado es un amateur comparado con el extremismo del Sr. Feijóo", lamentan, apostando por seguir con su "campaña en positivo para los pueblos, ciudades y comunidades autónomas de nuestro país". "Es lo que España merece, y no a un PP echado al monte de la mentira, la hipocresía y el todo vale, simplemente porque Feijóo no vale", zanjan.

Una previa marcada por Bildu

La previa de este cara a cara ha estado marcada por la inclusión de personas condenadas por su relación con ETA, siete de ellos con delitos de sangre y que han renunciado a asumir sus cargos este mismo lunes.

Desde el PSOE se ha defendido que estas listas no eran "decentes". "Lo primero de todo son las víctimas, y cualquier cosa que les cause dolor nosotros estaremos enfrente", aseguraban fuentes socialistas a laSexta.

Por su parte, el PP ha celebrado que "la democracia, la dignidad y la decencia de la mayoría de los españoles se ha impuesto a pesar de Sánchez". "Vamos a por los siguientes", avanzó Feijóo, que ha trasladado la siguiente pregunta a Sánchez en el Senado: "¿Considera el presidente del Gobierno que los españoles merecen que se les diga la verdad?".