Los nuevos cierres perimetrales que se llevarán a cabo en las comunidades autónomas para evitar el aumento de contagios de cara al Puente de la Constitución tendrán, en muchas casos, un carácter "defensivo". ¿Por qué? Porque en este momento hay regiones limítrofes en España que mantienen una gran diferencia en los niveles de incidencia acumulada por contagios, y se han planteado así para evitar posibles tensiones.

Esto ha llevado a laSexta Clave a identificar las llamadas 'fronteras peligrosas' de España donde se representa ese desfase de incidencia acumulada. En la frontera entre la Comunidad de Madrid y Cuenca. La razón: el territorio madrileño tiene unos 250 casos por cada 100.000 habitantes y Cuenca más de 500, más del doble. Ello podría provocar un trasvase de contagios de una zona a otra.

A este respecto, este septiembre de 2020 habló el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para asegurar: "El 80% de los casos que nos han llegado fueron de la bomba radiactiva vírica que se plantó en Madrid. Nos irá bien o mal en función de lo que se controle o se descontrole en Madrid". Si García Page presentaba temor por los madrileño un mes atrás, ahora la situación parece ser la contraria.

No es el único punto del territorio donde hemos encontrado 'fronteras peligrosas'. Si bien no nos tiene que preocupar en gran medida la movilidad entre Madrid y Cuenca -ambas comunidades han anunciado cierres perimetrales- sí hay que prestar atención a lo que pueda suceder, por ejemplo, entre Cuenca y Guadalajara, pues la primera provincia duplica en los índices de Covid-19 a la segunda, y no se ha establecido un límite de la movilidad entre ambas provincias.

Pero es en el norte donde se halla la 'frontera más peligrosa'. Es la que separa la provincia de Ourense con la de Zamora. Si la gallega cuenta con una incidencia de 250 casos por cada 100.000 habitantes, la región castellanoleonesa tiene más de 600, cuadriplicando a la de Ourense. En estos momentos, esa frontera está cerrada, si bien no sabemos sí lo estará en el puente: aún no lo han confirmado ni Galicia ni Castilla y León.

Otro ejemplo de 'frontera peligrosa' se puede ver en Andalucía. En concreto, en los puntos que separan Málaga de Granada. Es especialmente llamativo este caso porque se encuentran parejas la provincia con menos casos de la comunidad y la que cuenta con más positivos. Sin embargo, esa frontera no se puede cruzar, puesto que la Junta andaluza implementó un cierre por municipios que, en principio, va para largo.

Situación similar se vive entre Valencia y Teruel o entre Alicante y Murcia. Precisamente, en la Comunidad Valenciana tienen que tener especial cuidado con sus fronteras, dado que son los que tienen la menor incidencia en comparación al resto de territorios españoles. Y hay una provincia más con la que tener cuidado: Burgos y su límite con Álava. La provincia de Castilla y León cuenta con más de 900 casos por cada 100.000 habitantes, aunque País Vasco cuenta con un cierre perimetrla a nivel autonómico y por municipios.

Es necesario destacar que España ya ha rebasado los 1,5 millones de personas contagiadas por coronavirus desde que empezó la pandemia, y es actualmente uno de los países del mundo más afectados por la epidemia de Covid-19. A nivel mundial, ya se han registrado 56 millones de casos de personas contagiadas, así como más de 1,3 millones de muertos por el coronavirus.