El PP se enreda en sus contradicciones: Feijóo insiste en "investigar hasta el final", pero ¿qué sabía realmente?

La DANA de Valencia ha abierto una brecha dentro del Partido Popular. Mientras las familias de las víctimas anuncian querellas contra las administraciones por su responsabilidad en la gestión de la tragedia, el discurso del PP sigue dando bandazo. Alberto Núñez Feijóo ha endurecido su tono y ha asegurado que quiere saber "qué pasó" y que se investigue "hasta el final".

Sin embargo, esta declaración genera más preguntas que respuestas: si el líder del PP aún no lo sabe, ¿qué información manejó en los primeros días? ¿Cuándo y cómo se enteró realmente de lo ocurrido?

Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, ha tratado de esquivar la polémica asegurando que "de ayer a hoy no hay novedades" y que se debe esperar a las decisiones judiciales. No obstante, su discurso también presenta grietas. A pesar de que Mazón aseguró públicamente el 29 de octubre que la riada le tomó por sorpresa y que "no había ninguna alerta hidrológica" sobre el río Magro, Feijóo declaró dos días después que su presidente autonómico lo había mantenido informado en "tiempo real" desde el lunes anterior a la DANA.

Cronología de un desconcierto

El relato oficial del PP ha ido mutando con el paso de los días. Feijóo afirmó inicialmente que Mazón le llamó a la mañana siguiente de la tragedia, pero ahora dentro del partido se insinúa que el contacto pudo haber sido la noche anterior. Esther Muñoz, vicesecretaria de Educación y Salud del PP, ha justificado la confusión afirmando que "ese día por la tarde había tal caos que nadie sabía lo que estaba pasando". Sin embargo, Mazón, en un acto en Madrid semanas después del desastre, detalló las llamadas que realizó aquel día sin mencionar en ningún momento a Feijóo.

Además, los hechos revelan que el president valenciano tenía una agenda muy cargada en las horas críticas de la catástrofe. Mientras los servicios de emergencia recibían peticiones de rescate y se alertaba sobre los vehículos y personas atrapadas, Mazón asistía a un pleno del Consell, participaba en la entrega de reconocimientos, presentaba un plan de salud y mantenía reuniones con agentes sociales.

El desorden en la comunicación del PP se produce en un momento especialmente delicado. Las familias de las víctimas han anunciado querellas contra las administraciones responsables y recuerdan que, según la legislación vigente, Mazón debía haber asumido el mando único y declarado la emergencia en cuanto la situación empezó a descontrolarse.