Norman Finkelstein es profesor universitario, estadounidense y judío. Afirma que Israel está cometiendo "crímenes de guerra" y "crímenes contra la humanidad" en la Franja de Gaza. No es la primera vez que se posiciona de forma tan tajante sobre este conflicto. Finkelstein ya se convirtió en un referente sobre esta cuestión ya en 2010. Reproducimos su reflexión cuando parte de su audiencia no entendía por qué no defendía a Israel ante Palestina.

"No me gusta usar la carta del Holocausto, pero desde ahora me siento obligado a hacerlo. Mi padre estuvo en Auschwitz, mi madre estuvo en el campo de concentración de Majdanek. Cada uno de los miembros de mi familia por ambos lados fueron exterminados. Mis padres estuvieron en el levantamiento del Gueto de Varsovia y, precisamente, por las lescciones que nos dieron mis padres a mí y a mis dos hermanos, no voy a ser silenciado cuando Israel comete crímenes contra los palestinos", manifestó el profesor.

Finkelstein culminó su discurso advirtiendo de que, a su parecer, no hay "nada más despreciable que usar el sufrimiento de ellos (las víctimas del Holocausto)... para intentar justificar la tortura, la brutalidad, la demolición de hogares, que Israel comete diariamente contra los palestinos". Y concluyó: "Me niego a ser intimidado o presionado por las lágrimas, nunca más. Si tuvieras corazón, estarías llorando por los palestinos".

Precisamente, ese discurso de 2010 se hizo famoso por esa expresión tan dura: "No me voy a creer las lágrimas de cocodrilo". Desde entonces, Finkelstein no ha vuelto a ejercer en ninguna facultad norteamericana. Fue expulsado del sistema.