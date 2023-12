Pedro Sánchez ni confirma ni desmiente una posible reunión con Puigdemont. En su agenda, que el propio presidente destaca que es pública, no aparece la cita, aunque tampoco niega este evento. El presidente del Gobierno no ha dado detalles sobre si se producirá el encuentro ni, en su caso, sobre cuándo será, si antes o después de sacar adelante la ley de amnistía.

Sin embargo, Jordi Turull, secretario general de Junts, ha asegurado que se dará "próximamente" y en el "extranjero" para que ambos líderes mantengan una conversación sin fotografías ni logos de partido, y sin mediador.

La última vez que Pedro Sánchez y Carles Puigdemont se vieron con cámaras fue en el año 2016, cuando el ahora presidente del Gobierno español estaba en la oposición y se reunió con el entonces President de la Generalitat para "normalizar relaciones" y, entonces ya, "abrir una etapa de deshielo". En esa reunión se habló de reformar la Constitución y el Estatut. Además, Puigdemont cuenta en su autobiografía que le exigió un referéndum, pero que Sánchez se negó.

No obstante, esa no fue la última vez que se vieron en España. En agosto de 2017, unos meses antes del 1 de octubre, celebraron una comida sin fotos ni cámaras en Barcelona en la que no hubo avances, ya que cada uno mantuvo su postura sobre el referéndum.

Ahora, el anuncio de Turull llega apenas 24 horas despues de que Sánchez y Puigdemont coincidieran durante dos horas en el Parlamento Europeo sin haber tenido ningún gesto de entendimiento. De hecho, parecían tratar de evitarse.

Cronología del encuentro en el Parlamento

El presidente del Gobierno llegó a las 10:00 por la entrada de presidentes y allí fue recibido por la presidenta de la eurocamara, Ursula Von Der Leyes. Mientras Sánchez seguía con el protocolo, Puigdemont deambulaba por los pasillos del mismo edificio rodeado de prensa, hasta que a las 10:29 de la mañana entra en el pleno. Cuatro minutos despues hace lo mismo el presidente del Gobierno.

Ambos se sientan en lugares lejanos, pero durante el turno de palabra de Puigdemont, el expresident se acerca hacia donde esta Sánchez, saludando a algunos eurodiputados a pocos metros del presidente durante más de dos minutos. Sin embargo, no hace ningún gesto hacia el 'socialista', que incluso mira hacia otro lado cuando el líder de Junts pasa por su lado.

No obstante, Puigdemont arranca su discurso dirigiéndose directamente a Sánchez. El jefe del Ejecutivo español le mira, pero con un gesto impasible que mantiene durante todo su discurso.