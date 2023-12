El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha asegurado este jueves que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, estaba al corriente de que anunciaría la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Así lo ha expresado el dirigente catalán tras escuchar la reacción de distintos miembros del Gobierno; entre ellos, la del propio Pedro Sánchez: "Mi agenda es pública, absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el president de la Generalitat el día 21 como consecuencia de la visita que vamos a hacer por la inauguración del supercomputador en Barcelona".

Poco antes de que Sánchez hablara sobre esta cuestión, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ya afirmaba que no le consta que esté agendada una reunión entre Sánchez y Puigdemont. Esto ha llevado a Turull a aseverar que ya había contactado con los socialistas para avisar de que realizaría dicho anuncio.

"El PSOE lo sabía. Yo no he hecho un anuncio en plan me tiro de la moto. Les dije que diría esto y me dijeron que sí, que lo podía decir porque es en lo que hemos quedado. Hace tiempo que lo hablamos, diría que hace un mes. Están mirando las agendas", ha explicado Turull en declaraciones a Rac1.

En ese mismo medio, el político ha exculpado a Alegría y no ha atribuido sus declaraciones "a la mala fe". "La portavoz quizá no estaba al corriente", ha dicho. Según ha detallado Turull a primera hora de este jueves, el encuentro entre Sánchez y Puigdemont tendría lugar "fuera del Estado español", y ha apuntado que podría haberse producido estos días en Estrasburgo (Francia), donde Sánchez y Puigdemont han coincidido.

Sin embargo, Turull ha señalado que esta reunión no ha sido posible por "la agenda" del presidente del Gobierno. "No queríamos el paripé de una foto, queremos una reunión como debe ser, tranquila", ha explicado el secretario general de Junts.