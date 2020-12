Tu dirección, desde todos los dispositivos en los que te has conectado, si estas iniciando la vida adulta o jubilándote, todas tus conversaciones, los vídeos que has visto o las aplicaciones que te has descargado: eso y mucho más es lo que Facebook sabe solo con tu inicio de sesión.

Toda tu privacidad está almacenada en la red social de Zuckerberg, y si no lo crees puedes comprobarlo tú mismo. Los pasos son sencillos:

- Accede a configuración y privacidad al pulsar la pequeña fecha de menú de la parte superior derecha de la pantalla.

- Haz click en 'configuración' y accede a 'tu información de Facebook'.

- Posteriormente te dará la posibilidad de descargar toda tu información personal, es decir, todo lo que Facebook sabe sobre ti.

Instagram

Lo mismo puedes hacer con tu cuenta de Instagram. Para ello tendrás que conectarte a través de un ordenador y seguir los siguientes pasos:

- Accede a la configuración y haz click en 'privacidad y seguridad'.

- Una vez dentro tendrás que bajar hasta que puedas pulsar en 'datos de la cuenta'.

Allí encontrarás todos tus inicios y cierres de sesión, anteriores números de teléfono, cambios de contraseña e incluso los textos que alguna vez hayas puesto en la bibliografía. Todos los datos desde que abriste por primera vez la red social.

Una información que no tendría por qué sorprender si sus usuarios leyeran su propia política de datos: la aplicación tiene derecho a recopilar cualquier dato relacionado con posturas religiosas o políticas, salud, etnia, creencias, interacciones con el resto de usuarios, cada minuto que pasamos dentro de la aplicación o los lugares en los que se realizan las fotografías publicadas. Un mar de información al que nosotros damos paso con un solo click en 'acepto'.

Twitter

Twitter también es otro de los grandes observadores de nuestra intimidad. La aplicación es capaz de conocer incluso cuáles son nuestros gustos. ¿No lo crees? También puedes comprobarlo:

- Entra en tu cuenta y dirígete hacia la pestaña de 'configuración y privacidad'.

- Haz click en 'cuenta' y accede a 'descargar un archivo de tus datos'

Al igual que ocurre en Facebook, la aplicación preparará un archivo que contiene todo lo que ésta sabe sobre ti.

Whatsapp

Whatsapp es otra de las aplicaciones que más nos conoce, y también podemos saberlo con un simple 'click'. Los pasos para descargar el informe con todos nuestros datos son muy simples:

- Accede a tu perfil y haz click en 'configuración'.

- Pulsa en 'solicitar información de mi cuenta' y posteriormente en 'solicitar informe'.

Entonces, aparecerá un cuadro que nos indicará que la solicitud está enviada. A diferencia del resto de aplicaciones, que son instantáneas, Whatsapp tardará un plazo de tres días en enviar una notificación en la que te informará de que ya puedes descargarte tus datos. Así tendrás acceso a todos ellos.