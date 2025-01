Desaparece el cargo del chef José Andrés en la Casa Blanca: un papel clave en la lucha por una América más saludable

El presidente de los Estados Unidos, en sus primeras horas de mandato, ha presumido en redes sociales de que una de sus primeras decisiones fue despedir al chef José Andrés del cargo de asesor presidencial en deportes, ejercicio y nutrición. Sin embargo, la realidad es muy diferente. El chef había renunciado a dicho puesto la semana pasada, lo que fue confirmado por él mismo a través de su cuenta de 'X'.

El chef, conocido por su labor humanitaria y su enfoque en la alimentación saludable, aclaró que su mandato ya había finalizado y aprovechó para enviar un mensaje al presidente: "No se trata de insultar a los demás, sino de apoyar a la gente común". Esta fue su respuesta luego de que Trump afirmara que su administración estaba "investigando" y "despidiendo" a todos aquellos que no estuvieran alineados con su visión de "Make America Great Again".

José Andrés, quien ha dedicado gran parte de su vida a ayudar a los más necesitados, no consideró que hacer grande a América se refiriera a los ataques y divisiones. En los últimos años, ha estado al frente de iniciativas solidarias, como en Nueva Orleans tras el huracán Ida, en Puerto Rico tras el paso de los huracanes, y en Los Ángeles, donde ayudó durante los devastadores incendios.

Hoy, en una de estas cocinas solidarias, se encontraba Kamala Harris, vicepresidenta de EEUU y firme defensora de las políticas demócratas, mientras Trump le atacaba desde las redes sociales.

La rivalidad entre Trump y José Andrés

La relación entre José Andrés y Trump ha sido tensa desde 2015, cuando el chef rompió un acuerdo para gestionar un restaurante en uno de los hoteles de Trump debido a los comentarios ofensivos del presidente sobre los migrantes mexicanos. El incidente terminó en los tribunales, pero esa no fue la única vez que Andrés se opuso a las políticas del magnate.

A pesar de sus diferencias ideológicas, el chef español ha sido durante años una figura cercana a la Casa Blanca. Michelle Obama le pidió ayuda para crear el huerto de la Casa Blanca, Barack Obama le otorgó la Medalla Nacional de las Humanidades, y hace solo unos días, Joe Biden le entregó la Medalla de la Libertad.

Durante los dos años que ocupó el cargo de asesor presidencial en deportes, ejercicio y nutrición, José Andrés promovió la actividad física y la alimentación saludable en todo el país. Con su partida, desaparece un puesto clave para muchos en la lucha por una América más saludable.