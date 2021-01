Donald Trump se llevó el maletín nuclear cuando salió de la Casa Blanca rumbo a su mansión en Florida, sin hacer el tradicional traspaso al nuevo presidente de Estados Unidos. Sin embargo, sus códigos dejaron de funcionar y se activaron los de Joe Biden.

En el vídeo que acompaña esta noticia, se observa el momento en que el maletín en cuestión entraba en el Capitolio este miércoles para ser entregado a su nuevo dueño.

Son muchos los mitos que rodean al maletín nuclear. ¿Hay dentro un botón rojo para lanzar los misiles? ¿Puede el presidente decidir él solo lanzar un ataque? Respondemos a las preguntas.

¿Cuántos hay?

En principio hay tres maletines nucleares, aunque ahora en realidad cuatro, pues hubo que hacer una copia para que se la llevara Trump. Uno lo tiene el presidente, otro el vicepresidente y un tercero se queda en la Casa Blanca por si ninguno de los dos estuviera disponible.

Se trata de una maleta de cuero con correa, de unos 20 kilos de peso. Está activo desde el año 1963 y fue Kennedy quien lo creó durante la crisis de los misiles de Cuba. Siempre acompaña a tres metros al presidente de EEUU.

¿Hay un botón rojo?

No, no hay un botón rojo dentro del maletín: en su lugar, hay un sistema comunicaciones con el Pentágono, unas instrucciones de uso y documentación que hace que lanzar un ataque nuclear sea "como elegir un menú de comida", en palabras del coronel Buzz Patterson.

De hecho, este asesor contó que hay dos columnas: una con la selección de objetivos (militares, industriales, civiles, paises enteros...) y otra con el alcance de respuesta (si quiere atacar a uno, a varios o a todos estos objetivos). El presidente hace un código cruzando esas dos cosas.

Si no hay botón, ¿cómo se activa? No hay una llave, sino una tarjeta que se entrega al presidente. El mandatario tiene que romperla y dentro hay un código para identificarle y que en el Pentágono sepa que es él quien da la orden.

¿No hay más filtros?

Pero, en una decisión tan trascendente como lanzar un ataque nuclear, ¿interviene solo una persona? ¿No participan la Cámara de Representantes o el Senado o algún otro filtro? La respuesta es no.

Al respecto, el que fuera vicepresidente con George W. Bush, Dick Cheney, dijo que "el presidente podría lanzar cualquier tipo de ataque devastador que el mundo nunca ha visto. No tiene que consultar con nadie. No tiene que llamar al Congreso. No tiene que consultar con los tribunales. Él tiene esa autoridad debido a la naturaleza del mundo en el que vivimos".

¿Cuánto tarda el ataque?

El tiempo de respuesta es de unos 30 minutos. Se supone que el presidente tarda entre tres y ocho minutos en tener la información, 10 en lanzar el ataque y otros 10 desde que se puede activar esa respuesta.

Sin embargo, en el año 2001, George W. Bush tardó siete min en actuar desde que le avisaron del ataque a las Torres Gemelas hasta que le evacuaron de la guardería en la que estaba leyendo cuentos con unos niños.

¿Qué pasa tras lanzar los misiles?

Se evacúa al presidente, a los miembros del gobierno más destacados y a algunos militares de más alto rango. ¿Dónde? En el 'Doomsday Plane', literalmente, 'el avión del apocalipsis': un Boeing totalmente reformado para resistir un pulso electromagnético y más seguro que el Air Force One.